Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım hakaretlere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Ramo dizisindeki partneri Esra Bilgiç’le yakıştırılan Murat Yıldırım'ın hayranları, eşi İmane Elbani'ye hakaret yağdırdı. Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise daha fazla sessiz kalamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü...

'Hayranlık' duygusunu abartan fanlarına sessiz kalmayan Murat Yıldırım, sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı.

'HAKARET ETTİĞİNİZ KADIN 5 KEZ BEBEĞİNİ KAYBETTİ'

Yıldırım, "Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada" dedi.

İşte Ramo'nun yıldız ismi Murat Yıldırım'ın açıklamaları...



