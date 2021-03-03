MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım hakaretlere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım hakaretlere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

03.03.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım hakaretlere dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Esra Bilgiç’le başrolünü paylaştığı Ramo dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medyadan eşi Imane Elbani ile ilgili yapılan hakaretlere böyle cevap verdi.

Ramo dizisindeki partneri Esra Bilgiç’le yakıştırılan Murat Yıldırım'ın hayranları, eşi İmane Elbani'ye hakaret yağdırdı. Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise daha fazla sessiz kalamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü...

'Hayranlık' duygusunu abartan fanlarına sessiz kalmayan Murat Yıldırım, sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı.

603f3447ae298bdb607b6a88-P4Jr

'HAKARET ETTİĞİNİZ KADIN 5 KEZ BEBEĞİNİ KAYBETTİ'

Yıldırım, "Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada" dedi.

İşte Ramo'nun yıldız ismi Murat Yıldırım'ın açıklamaları...

whatsapp-image-2021-03-03-at-10-ikHh


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Hepsini geride bıraktı! Hasan Can Kaya'nın büyük başarısıHepsini geride bıraktı! Hasan Can Kaya'nın büyük başarısı
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Ramo dizisi Murat Yıldırım Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Tam 1 milyon liralık

Tam 1 milyon liralık

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Fransız model Pauline Tantot’dan ağızları açık bırakan paylaşım

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki, ağızları açık bıraktı

Müslüm Gürses kimdir? Ölüm yıldönümünde sözleri ve şarkıları ile anılıyor

Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde anılıyor

Hasan Can Kaya Konuşanlar'la Exxen'in en çok izlenen yapımı oldu

Hepsini geride bıraktı! Hasan Can Kaya'nın büyük başarısı

Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı! 'Sağlıkla gel canım yeğenim'

'Sağlıkla gel canım yeğenim'

Sosyetik isim İpek Hattat kuryeyi eve hapsedip işkence etti! Olay açıklamalar

Sosyetik isim kuryeyi eve hapsedip işkence etti! 'Köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar'

Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.