Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'den flaş karar! İşte Ramo'nun yeni yayın günü ve tarihi

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonda salı akşamları ekrana gelen Ramo, artık cuma akşamları seyircisiyle buluşacak.

RAMO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramo dizisinin 2. sezon yayın tarihi Show TV tarafından açıklandı. Ramo, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı Show TV'de olacak.

İSTANBUL'DA RAMO DEVRİ BAŞLIYOR!

Dizinin yeni sezonda hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo, Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı devreye geçirecek.



OLGUN ŞİMŞEK DE KADROYA KATILDI

Ramo'nun yeni sezonuna ünlü oyuncu Olgun Şimşek de katıldı. Olgun Şimşek, yeni sezonda Ramo'nun düşmanı Cihangir karakterini canlandıracak. En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.





