MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'den flaş karar! İşte Ramo'nun yeni yayın günü ve tarihi

Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'den flaş karar! İşte Ramo'nun yeni yayın günü ve tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2020 01:38 | Son Güncelleme

Show TV'nin başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizisi Ramo dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacak. Ramo'nun yeni sezonda yayın günü de değişti. İlk sezonu Adana'da çekilen dizinin hikayesi artık İstanbul'da geçecek. Peki Ramo dizisi ne zaman başlıyor? İşte Ramo yeni sezon yayın tarihi ve günü.

Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor? Show TV'den flaş karar! İşte Ramo'nun yeni yayın günü ve tarihi

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonda salı akşamları ekrana gelen Ramo, artık cuma akşamları seyircisiyle buluşacak.

1a5b71dd82f7f8b493db195713ae5ccc_840

RAMO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramo dizisinin 2. sezon yayın tarihi Show TV tarafından açıklandı. Ramo, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı Show TV'de olacak.

ramo

İSTANBUL'DA RAMO DEVRİ BAŞLIYOR!

Dizinin yeni sezonda hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo, Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı devreye geçirecek.
ramo-118-8Y1Y

OLGUN ŞİMŞEK DE KADROYA KATILDI

Ramo'nun yeni sezonuna ünlü oyuncu Olgun Şimşek de katıldı. Olgun Şimşek, yeni sezonda Ramo'nun düşmanı Cihangir karakterini canlandıracak. En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.

ramo3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Yarım Kalan Aşklar'dan özel sahne!Yarım Kalan Aşklar'dan özel sahne!
Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
MİT mensubu ifşa davasında karar!
MİT mensubu ifşa davasında karar!
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan aşkı için dönüm noktası! Sen Çal Kapımı 9. son bölüm izle
Sen Çal Kapımı'da aşk için yeni adım!
Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Nazlı'nın ilk öpüşmesi! Mucize Doktor ne zaman başlıyor?
Mucize Doktor'da ilk öpüşme heyecanı!
Yarım Kalan Aşklar'dan özel sahne yayınlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Yarım Kalan Aşklar'dan özel sahne!
Menajerimi Ara'da Melisa Şenolsun ve Edis karşı karşıya geliyor! Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Melisa Şenolsun ve Edis karşı karşıya!
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Cüneyt Arkın'ın yeni rolü! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı ilk görüntüler!
İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte konusu ve oyuncuları
İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.