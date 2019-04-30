Rampa çıkan kamyon iki tekerlek üzerinde kaldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi ile Çeşme Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Rampa çıkan Kazım Apaydın yönetimindeki 09 PZ 628 plakalı yonca yüklü kamyonun ön tekerlekleri bir anda havaya kalktı. Kamyon arka tekerleklerinin üzerinde yükselip durdu. Kamyondaki 3 kişi araçtan inip arkadaki yükleri boşalttı. Kamyonun havaya kalkan iki ön tekeri yola indirildi.
Sürücü yoluna devam etti. (DHA)
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum