Rangers'tan forvet hattına takviye

Rangers Kulübü, golcü futbolcular Roofe ve Itten ile dörder yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine West Bromwich Albion'da başlayan 27 yaşındaki Roofe, Oxford United ve Leeds United'da oynadıktan sonra Anderlecht'e transfer olmuştu. Jamaika asıllı İngiliz forvet Roofe, geçen sezon Anderlecht formasıyla çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştı.
Basel'de oynadıktan sonra 2018'de Saint Gallen'e transfer olan 23 yaşındaki İsviçreli santrfor Itten ise geçen sezon takımıyla 36 maçta görev yapmış ve 20 gol kaydetmişti.
(AA)
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