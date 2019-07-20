Rap dünyası karıştı! Norm Ender ve Ezhel kapıştı!

Norm Ender yeni çıkan parçası 'Mekanın Sahibi' ile gündeme bomba gibi düştü. Norm Ender yaptığı parçayla popüler olan tüm yeni nesil rapçilere diss atınca (gönderme yapmak) ortalık karıştı.

Norm Ender, klibi YouTube’da 24 saatte 4 milyondan fazla izlenen şarkısında "Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım alalım" diyordu.

Norm Ender'in diss attığı kişiler arasında Ezhel'den, Ben Fero'ya, Khontkar'dan Ceg'e kadar birçok isim vardı. Norm Ender'e ilk tepki Ezhel'den geldi.

24 saat olmadan Ezhel'den Norm Ender'e "Lolo" isimli bir diss geldi. "Lolo" özellikle Ezhel'in en yakınlarından büyük beğeni topladı.

Anıl Piyancı, Khontkar, Sansar Salvo, gibi isimler bu diss savaşlarında tarafını belli edenlerden oldu ve Ezhel'in yeni parçasını hemen paylaştı.

Ezhel'in yanında olan isimlerden biri de Ben Fero oldu. Fero attığı story ile sadece parçaya eşlik etti şimdilik...

Ama rap dünyası yakın zamanda Ben Fero'dan da bir diss bekliyor.

Ezhel'in parçası sosyal medyanın gündemine de hızlıca düştü. Parça'ya Mahmut Tuncer göndermesi yapılınca Ezhel de bu göndermeyi paylaşıp geyiği dahil oldu.



