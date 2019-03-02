RAP müziğin hızla yükselen ismi 'Ben Fero'

Daha önceden yayınladığı üç tekli çalışması olan 3 2 1, Kimlerdensin ve Mahallemiz Esmer'i de bünyesinde bulunduran albüm Biladerim İçin ve Babafingo gibi yeni şarkılarla da öne çıkıyor.

PEKİ 'BEN FERO' KİMDİR?

Gerçek adı Ferhat. 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lı. İzmir'de yaşıyor.

RAP MÜZİĞİYLE NASIL TANIŞTI?

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle 2pac dinleyerek tanıştı.

2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs’ta yerine getirdi. 2000’li yılların başında amatör olarak denemeler yaptı. İlk profesyonel çalışması 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer’ parçası oldu.

Ben Fero geçimini, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu.

Kimlerdensin parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.



