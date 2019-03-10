Rapçi Canbay-Wolker 'Elbet Bir Gün' ile ne kadar kazandı?

“Elbet Bir Gün” şarkısıyla Türk Rap’ine damga vuran Canbay & Wolker ikilisi Ortaköy’de bir mekânda sahne aldılar.

Umut Bolat ve Vahap Canbay, konser öncesi kamera karşısına geçtiler. Kendilerini “amatör” olarak tanımlayan ikili, “Tabii ki profesyonellik de olmalı ama o amatör ruhu kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Hiçbir ünlüyle ortak çalışma yapmayı düşünmediklerini de belirten ikili, “Kendi yolumuzda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NE KADAR KAZANDILAR?

Ünlü rapçiler şarkıdan ne kadar para kazanıldığı sorulduğunda "Hiç para kazanmadık, bir gelirimiz yok. Kendi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Hedefimiz para değil. Oturduğumuz mahalleden ayrılmadık. Zamanında çok yoklukta gördük para da gördük. Her şeyin tadını aldık. Bizim amacımız para değil. İzlenmelerin çok önemi yok bizim için. Bizim için önemli olan acılar" dediler.

Birçok ünlü isimden teklif aldıklarını söyleyen Canbay & Wolker, teklifleri geri çevirdiklerini söylediler.

Ünlü rapçiler son dönemde esen rap rüzgarıyla ilgili "Yıllardır bekliyorduk. Bu seneye kısmetmiş" dedi.

2018'E DAMGA VURMUŞLARDI

2018 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar TOP 5 listesinde Ezhel'den Geceler ve İmkansızım, Gazapizm'den Heyecanı Yok ve Canbay & Wolker'dan Elbet Bir Gün ile rap rüzgarı esti. (Uçankuş)



