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Rapunzel hastası Dua'nın midesinden çıkanlar pes artık dedirtti!

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
HABER  | 22.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Saçlarını ve çevresindeki küçük cisimleri yutan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba'nın ameliyatla midesindeki saç kılı, plastik, metal, iğne gibi materyaller alındı. Cisimleri yuttuğu sürekli kusmasından ve yemek yiyememesinden ortaya çıkan çocuğun yuttuğu büyük kitlenin ince bağırsaklarını tıkadığı belirlendi.

Libya’da yaşayan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba'da birkaç yıl önce Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel hastalığı gelişti. Saçlarını ve yakınındaki her türlü cismi istemsiz bir şekilde yemeye başlayan Dua, rahatsızlanmasına rağmen yemeye devam etti. Küçük kız, hastalığının ilerleyen evresinde ise kusmaya ve yemek yiyememeye başladı. Türkiye'ye gelen aile, bu rahatsızlık üzerine kızlarını İzmir'deki bir hastaneye götürdü. Özel Medifema Hastanesine getirilen küçük kız hemen tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal tarafından ortak takip edilen Dua’nın çekilen tomografisinde midesinde bir kitle tespit edildi.

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AMELİYAT SONRASI SAÇLARI "YİYEBİLİR" DİYE KESİLDİ

Beslenmesi bozulan, kusmaları kesilmeyen kız için acil ameliyat kararı verildi. Dr. Çatal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastadan mide şeklini almış içerisinde kıl, iplik ve iğnelerin yer aldığı bir kitle çıkartıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Dua serviste tedavi altına alındı. Servise alınan Dua’nın saçları da önlem amacıyla kısacık kesildi. Annesi Hamedah Abdrabba, kızını sağlığına kavuşturan Türk doktorlarına teşekkür etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Karın ağrısı ile başlayan, zeka geriliği olan çocuklarda saç, yabancı cisim, kağıt ve çöp yeme sonucu mideyi kaplayan kitleler oluşabiliyor. Bu küçük hastamız da benzer şikayetlerle hastanemize başvurdu. Çekilen tomografi filminde midesinde yabancı cisim olduğunu fark ettik" dedi.

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Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz ise, hastanın Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel Sendromu’na yakalandığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu rahatsızlık saç yeme hastalığına (trikofaji) yol açıyor. Rapunzel hastası çocuklar sürekli bir şeyler yemeye çalışır. Saçını, çevresindeki şeyleri yemeye çalışır. Yedikleri maddeler midede birikir. Mideyi tıkadıkça normal beslenmesi bozulmaya başlar. Bulantı ve kusma atakları, kilo kaybı, iştahsızlık oluşur. Yediği tüm materyaller, mide içeriğinin tamamını kaplar ve mide şeklini alır. Ameliyat sonrasında hastanın midesinden mide şeklini alan bir materyal çıkarttık. Tabii çocuğu korumazsak hastalık tekrarlar. Hekimlerin yanı sıra ailenin farkındalığını artırmak önemli. Çocuğun etrafında yünlü, tüylü, küçük objeler bırakılmaması gerekiyor" diye konuştu.

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"ÇOK UYANIK VE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Küçük hastanın saç kılı, plastik, metal, iğne gibi materyalleri yuttuğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal, şunları söyledi:

"Hastamızı ameliyata aldık. Midenin şeklini alan kıl, iğne, iplik gibi maddeleri barındıran bir kitle çıkarttık. Kopan parçaların ince bağırsağı tıkadığını gördük. Bu bölgeleri de temizledik. Bu rahatsızlıklara sahip çocukların anne ve babalarına çok büyük görev düşüyor. Bu çocukların 7/24 takip edilmesi gerekiyor. Çok uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Küçük hastamız sağlıklı, şifa buldu."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
rapunzel hastalığı beslenme

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