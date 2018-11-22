Rapunzel hastası Dua'nın midesinden çıkanlar pes artık dedirtti!

Libya’da yaşayan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba'da birkaç yıl önce Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel hastalığı gelişti. Saçlarını ve yakınındaki her türlü cismi istemsiz bir şekilde yemeye başlayan Dua, rahatsızlanmasına rağmen yemeye devam etti. Küçük kız, hastalığının ilerleyen evresinde ise kusmaya ve yemek yiyememeye başladı. Türkiye'ye gelen aile, bu rahatsızlık üzerine kızlarını İzmir'deki bir hastaneye götürdü. Özel Medifema Hastanesine getirilen küçük kız hemen tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal tarafından ortak takip edilen Dua’nın çekilen tomografisinde midesinde bir kitle tespit edildi.

AMELİYAT SONRASI SAÇLARI "YİYEBİLİR" DİYE KESİLDİ



Beslenmesi bozulan, kusmaları kesilmeyen kız için acil ameliyat kararı verildi. Dr. Çatal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastadan mide şeklini almış içerisinde kıl, iplik ve iğnelerin yer aldığı bir kitle çıkartıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Dua serviste tedavi altına alındı. Servise alınan Dua’nın saçları da önlem amacıyla kısacık kesildi. Annesi Hamedah Abdrabba, kızını sağlığına kavuşturan Türk doktorlarına teşekkür etti.