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Rashad Muhammed'in yalanı ortaya çıktı! Meğer kız arkadaşı ölmemiş

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşı Martine Fredriksen'in hayatını kaybettiği iddiası herkesi derinden yaralamıştı. Ancak Rashad'ın Norveç'e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Rashad Muhammed'in yalanı ortaya çıktı! Meğer kız arkadaşı ölmemiş

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fransız futbolcu Rashad Muhammed'in Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşının öldüğü haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Norveç'te yaşayan Martine Fredriksen'in trafik kazasında öldüğü haberine rağmen maça çıkan Rashad'ın bu tutumu büyük yankı uyandırırken, aslında olayın çok farklı olduğu anlaşıldı. Rashad'ın Norveç'e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yola başvurduğu ortaya çıktı.

Rashad Martine Fredriksen

Çıkan haberlerin ardından hem Norveç hem de Türkiye'den bir sürü mesaj aldığını belirten Martine Fredriksen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Rashad ile 17 Şubat Pazar gününe kadar sevgiliydik. Linn Kristine ve benimle aynı anda sevgiliymiş. Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad'a söyledik. İkimiz de ondan ayrıldık. Sonra o gün bir anda Rashad'ın Norveç'te sevgilisinin öldüğü yönünde haberler çıktı. Herkes bana 'Öldün mü?', 'Seni tanımak güzeldi' diye mesajlar atmaya başladı. Haberlerin hepsini takip ettim. Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Herkes öldüğümü sanıyor ama ben yaşıyorum. Rashad, Türkiye'deki insanları yanıltıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Rashad Muhammed Martine Fredriksen Erzurumspor

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