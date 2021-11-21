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Rasim Ozan Kütahyalı: Delirmek üzereyim

21.11.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılaşmanın başladığı ilk dakikalarda Galatasaray'ın galibiyetini ilan eden hattı "Söyledim size 7 geliyor 7" tweeti atan Rasim Ozan Kütahyalı, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası "Delirmek üzereyim" diye mesaj attı.

Rasim Ozan Kütahyalı: Delirmek üzereyim

Koyu Galatasaraylı olan Rasim Ozan Kütahyalı, 2-1 Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası isyan etti. Trabzonspor'un şampiyon yapılacağını ileri süren Kütahyalı, skor sonrası "Lütfen beni çimdikleyin" mesajını paylaştı.

Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettiren skor sonrası bir tepki de Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray'ın attığı golle sevince boğulan Kütahyalı, "Söyledim size 7 geliyor 7. Dakika 15, skor 1-0.' mesajını paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 7-0 FenerbahçeRasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 7-0 Fenerbahçe

RASİM OZAN'I ÇILDIRTAN SKOR

Bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından üst üste tweetler atan ROK, "Benim gördüklerim hakikat olamaz. Lütfen beni çimdikleyin. 10 kişi kalmış Fenerbahçe, bizi hem de Aslantepe'de mağlup ediyor, olamazzzz, delirmek üzereyim" mesajı attı.

ROK, ikinci tweetinde de bu karşılaşma sonrası her şeyin daha da netleştiğini söyleyerek bu sezonun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu ileri sürdü. İşte ROK'un paylaştığı o tweet;

"Bu mağlubiyet beni şok etti. Elbette Halil Umut Meler’e dair sözüm de var. Ancak kendime gelebildim... Hala da leyla gibiyim... Bugünkü maçla artık herşey netleşti... 2022 senesinin Şampiyonu kesinlikle Trabzonspor’dur... Şimdiden Trabzon halkını ve TS camiasını tebrik ederim..."


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