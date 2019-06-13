Mynet Trend

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında son dakika gelişmesi! Yakalama kararı çıkartıldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında son dakika gelişmesi! Yakalama kararı çıkartıldı

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kütahyalı bugün de duruşmaya katılmamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Bu köy 6 ay boyunca karantinaya alındıBu köy 6 ay boyunca karantinaya alındı
Balkondaki ağabeyini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdüBalkondaki ağabeyini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
son dakika Rasim Ozan Kütahyalı dava

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Son kurbanın da cansız bedeni bulundu! Seri katilden kan donduran ifade

Son kurbanın da cansız bedeni bulundu! Seri katilden kan donduran ifade

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hazır yakalıyorken Fetöcülüğünü de gözden geçirip toptan kesin cezayı bizde rahat nefes alalım...
Ne yapacaksınız tutuklayacakmısınız bi defolun gidin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Bu köy 6 ay boyunca karantinaya alındı

İzmir'de dehşet! Balkondaki ağabeyini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü

Balkondaki ağabeyini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü

Uşak-Kütahya karayolunda tehlike saçan araç

Gören telefona sarıldı!

Meteoroloji uyarmıştı! Pendik ve Tuzla'yı sağanak vurdu

Meteoroloji uyarmıştı! Pendik ve Tuzla'yı sağanak vurdu

Mardin’de dehşete düşüren görüntü! Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı

Mardin’de dehşete düşüren görüntü

Bayram tatilinde 110 bin kişi balıkların göçünü izledi

Yalnızca 9 günde 110 bin kişi onları görmek için geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.