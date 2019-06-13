Rasim Ozan Kütahyalı hakkında son dakika gelişmesi! Yakalama kararı çıkartıldı

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kütahyalı bugün de duruşmaya katılmamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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