Rasim Ozan Kütahyalı 'İş çığrından çıktı' diyerek araya girmekte zorlandı! Küfürler havada uçuştu: 'Senin çalıştığın yerin...'

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu programda ortalık karıştı. Araştırmacı- Yazar Mustafa Albayrak, Gazeteci Ümit Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" cümlesiyle yüklendi. Ortam bu söz üzerine gerilirken iki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: 'İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI'

Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığrından çıktı" dedi.

İşte o tartışma:

Ümit Zileli: Ben en azından Fetullah Gülen gibi şerefsizlerle aynı yolu yürümedim.

Mustafa Albayrak: Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz. Tamam Fethullahçılarla aynı adaya oy verenler şerefsizdir. 2019'da ve 2024'te Fethullahçıların desteklediği adaylara oy verenler ş.refsizdir. PKK'lılarla ve Fethullahçılarla aynı siyasileri destekleyenler ş.refsizdir, namussuzdur.

Ümit Zileli: Ben bunların hepsini alırım, iade ederim.



Mustafa Albayrak: Edemezsin çünkü bende böyle bir şey yok.

Ümit Zileli: Fethullahçılarla siz o insanları yıllar yılı o Balyozlarla, bilmem nelerle içeri tıkmış adamlarsınız. Ş.refsiniz...

Mustafa Albayrak: Ben sana demiyorum, sen bana diyorsun.

Ümit Zileli: Sen bana söylüyorsun ama kıvırarak söylüyorsun. Sen zaten şerefini satılığa çıkarmış adamlarla çalışıyorsun.



Mustafa Albayrak: Ümit abi maaşın kadar şerefin var.

Ümit Zileli: Bana bunu 1995'te Melih Gökçek söylemişti.

Mustafa Albayrak: Maaş aldığın yere senin putuna saldırıyorum. Erdoğan'a Rasim yalvardı da Beyaz TV'den kovulmadın.

Rasim Ozan Kütahyalı: Öyle bir şey yok

Ümit Zileli: Kime yalvardın?

Mustafa Albayrak: Anlattın ya burada bize kuliste...

Rasim Ozan Kütahyalı: İş çığrından çıktı, Allah'tan banttan yayın yapıyoruz.

Mustafa Albayrak: Benim çalıştığım yeri eleştiremezsin. Senin çalıştığın yerin...

Ümit Zileli: Ben de senin çalıştığın yerin...

⭕️ Canlı yayında böyle bir kavga görmedim!



❗️Mustafa Albayrak; senin çalıştığın yere….



❗️Ümit Zileli; ben de senin çalıştığın yere ….

👇 pic.twitter.com/I9PyN7zCn5 — Türker Akıncı (@turker_aknc) February 19, 2024







