Rastgele nasıl yazılır? Rastgele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime dağarcığında öz Türkçe kelimeler olduğu kadar farklı ülkelerin dillerinden gelip zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleri ile değişip dönüşmüş ve Türkçeleşmiş kelimeler de vardır. Bu tür kelimelerin ve birleşik türde olan kelimelerin yazımlarında çok sık hata yapılır. Farklı anlamlara gelen kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türdeki bu kelimeler bazen ayrı bazen bitişik yazılması gerektiği için yazımı konusunda tereddüde düşürebilir.

Farsça kökeni olan bir kelime ile öz Türkçe bir kelimenin birleşmesi sonucunda oluşan rast gele birleşik kelimesi TDK’nin resmi internet sitesindeki bilgiye göre sıfat ve zarf türlerinde iki farklı anlama ve tanıma sahiptir. Öz Türkçe olan gele kelimesi ile Farsçadan gelen rast kelimesinin birleşmesi ile oluşan rastgele TDK tanımlarına göre sıfat olarak gelişigüzel anlamına gelir. Zarf olarak da seçmeden, iyisini ya da kötüsünü, güzelini ya da çirkinini ayırmadan anlamında kullanılır. Lalettayin ve gelişigüzel kelimeleri bu kelimenin eş anlamlı kelimeleridir. Cümle içinde rastgele yerine geçebilir ve bitişik olarak yazılmalıdır.

Rastgele ayrı mı yazılır?

Rastgele doğru yazılışı bitişiktir ve bu bağlamda "Rastgele bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" yanıtı vermemiz mümkündür. Rastgele yazımı ayrı olursa yazım hatası yapılmış olur çünkü bu kelime bitişik olarak yazılmalıdır. Dilimizde birleşik türde bir kelimenin bitişik olarak yazılması için ikinci kelimenin ya da her iki kelimenin de birleşirken ses veya anlam değişikliğine uğramış olması gerekir.



