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Varagele nasıl yazılır? Varagele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.10.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Farklı dillerden de birçok kelimeyi kabul etmiş ve bu kelimeleri zaman içinde dönüştürüp değiştirerek Türkçeleştirmiştir. Yabancı kökenli kelimelerin yazımında sık olarak hataya düşülür. Yazım yanlışı yapılan kelime türlerinden biri de birleşik türde kelimelerdir. Çünkü bu kelimelerin değişik durumlara göre bazen ayrı bazen bitişik yazılması gerekebilir.

Birden fazla kelime bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde yeni kelimeler oluştururlar. Bu tür kelimeler yazım yanlışına en sık düşülen kelimelerdir. Bazen ayrı bazen bitişik yazılması gereken birleşik türdeki kelimelerin yazımlarında hata yapılmaması için Türkçe yazım kuralları geliştirilmiştir. Kurallara uymayan her türlü yazım da yanlış kabul edilir.

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Varagele nasıl yazılır?

Varagele TDK’nin Türkçe Sözlük’üne göre isim türündedir ve iki farklı anlamda kullanılabilir. İlk anlamı ile bir şeyi, bir yerden başka bir yere çekerek götürmeye ya da getirmeye yarayan araçtır. İkinci anlamı ise mecazdır. Mecaz anlamına göre de varagele belirsizlik kelimesinin karşılığıdır. Belirsizlik kelimesi aynı zamanda varagele ifadesinin eş anlamlısı olarak cümle içinde onun yerine de kullanılabilirler. Türk Dil Kurumu bu kelimeni bitişik olarak yazılmasını doğru saymıştır.

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Varagele ayrı mı yazılır?

İsim türünde bir kelime olan varagele yazımında en sık hata yapılan birleşik türde kelimeler arasında yer alan bir kelimedir. Başka birleşik kelimelerin içinde de kullanılabilen ve farklı ifadeler oluşturabilen bu kelime ayrı yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Çünkü Türkçede bir kelimenin ayrı yazılması için öncelikle bir araya gelen her bir kelimenin anlam ya da ses değişikliğine uğramamış olması gerekir. Ancak bu kelimede kullanılan var ve gel kelimeleri bir araya gelirken anlamları da değişmiştir.

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Varagele bitişik mi yazılır?

Varagele doğru yazılışı bitişiktir. Bir kelimenin bitişik yazılması için bir araya gelen kelimelerin anlam değişikliğine uğramış olması gerekir. Ayrıca yiyecek isimleri, renk isimleri, gök cisimlerinin isimleri, oyun isimleri, bitki isimleri ve ara yönler de bitişik olarak yazılır. Bu tür kelimelerin bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler olmasına rağmen ayrı yazılmaları Türkçe yazım kurallarına göre yanlış kabul edilir ve yazım yanlışı yapılmış olur.

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