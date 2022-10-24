Rastlantı eş anlamlısı nedir? Rastlantı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye başka dillerden geçen kelimeler gerek yapı bakımından değişerek gerekse ekler eklenerek Türkçeleştirilmiştir. Rastlantı da ek eklenerek Türkçeleşen bir kelimedir. Rastlantı kelimesinin kökü, Farsçada "sağ, düz, doğru, denk" anlamına gelen "rāst" kelimesinden alıntıdır. "Rast" köküne çeşitli ekler eklenerek Türkçeleştirilmiş ve farklı kelimeler türetilmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre rastlantı kelimesinin tek bir anlamı vardır. "Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma"ya rastlantı denir. Rastlantı ile ilgili cümle örnekleri vermek gerekirse:

Okulda tatsız bir rastlantı yaşamıştı.

Sahaflar Çarşısı'nda dolaşırken hayatını değiştirecek o kitaba rastlamıştı.

Rastlantı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı ve anlamdaşı olabileceği gibi tek anlamı ve tek anlamdaşı bulunabilir. Rastlantı kelimesi de tek anlama ve tek eş anlamlı kelimeye sahip bir kelimedir. Rastlantı eş anlamlısı olan kelimeyi ifadelerimizde rastlantı yerine kullanabiliriz. Rastlantı kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Tesadüf

Rastlantının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rastlantı kelimesi ve rastlantının eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Geçen gün bir rastlantı sonucu onunla aynı okula gitmiş olduğumuzu fark ettik.

Dün akşamki tesadüf beni çok mutlu etti.

Seninle bir gün bir yerde bir tesadüfün eseri olarak karşılaşacağımızı düşünmek bile bana mutluluk veriyor.

Onunla bir son bahar günü güzel bir tesadüf yaşamıştık ama onun hatırladığından çok emin değilim.

Hayat bazen karşımıza çıkardığı küçük tesadüflerle bize büyük mutluluklar getirebiliyor.

O kadar uğraştım ama yazarla bir türlü rastlaşıp bir yerde konuşma fırsatı bulamadım.

Bilmeden tatsız bir tesadüfün eliyle babama giden bir mektubun yolunu kesmiştim.

Tesadüf eseri karşılaştığı bu adam tüm hayatını değiştirmişti.

Yaşadığımız bu değişimler birer tesadüf mü yoksa planlamış mı?



