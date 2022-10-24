Rastlantı eş anlamlısı nedir? Rastlantı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye başka dillerden geçen kelimeler gerek yapı bakımından değişerek gerekse ekler eklenerek Türkçeleştirilmiştir. Rastlantı da ek eklenerek Türkçeleşen bir kelimedir. Rastlantı kelimesinin kökü, Farsçada "sağ, düz, doğru, denk" anlamına gelen "rāst" kelimesinden alıntıdır. "Rast" köküne çeşitli ekler eklenerek Türkçeleştirilmiş ve farklı kelimeler türetilmiştir.
Türk Dil Kurumuna göre rastlantı kelimesinin tek bir anlamı vardır. "Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma"ya rastlantı denir. Rastlantı ile ilgili cümle örnekleri vermek gerekirse:
Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı ve anlamdaşı olabileceği gibi tek anlamı ve tek anlamdaşı bulunabilir. Rastlantı kelimesi de tek anlama ve tek eş anlamlı kelimeye sahip bir kelimedir. Rastlantı eş anlamlısı olan kelimeyi ifadelerimizde rastlantı yerine kullanabiliriz. Rastlantı kelimesinin eş anlamı olan kelime:
Rastlantı kelimesi ve rastlantının eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: