EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Nesne eş anlamlısı nedir? Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesne eş anlamlısı nedir? Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilimizde kullandığımız çoğu kelimenin eş anlamlıları vardır. Eş anlamlı kelimeler sayesinde bir ifadeyi farklı şekillerde kurabiliriz. Nesne kelimesi eş anlamlısı bulunan ve konuşma dilimizde kullandığımız bir sözcüktür. Peki, nesnenin eş anlamlısı nedir?

Nesne eş anlamlısı nedir? Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesne kelimesi Eski Türkçede "ne erse" deyiminden evrilmiştir. Nesne kelimesi uzun bir süredir dilimizde yer almaktadır. Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz, hem belirli bir hacmi hem belirli bir ağırlığı olan cansız varlıklara nesne denir. Nesne kelimesi ayrıca dil bilgisi terimi olarak da yer alır. Dil bilgisinde yüklemi bütünleyen veya belirtme durumunda olan tümleç olarak tanımlanır. Bir diğer anlamı ise felsefe terimi olarak karşımıza çıkar. Öznenin dışında kalan her türlü konu, obje anlamına gelmektedir.

Güven eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüven eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Nesne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Nesne sözcüğü dilimizde birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılır. İlk anlamı belirli bir hacmi olan cansız varlıklara verilen ad, ikincisi dil bilgisinde kullanılan bir terimdir. Ayrıca felsefede özne dışında kalan konular anlamına gelmektedir. Nesne kelimesinin eş anlamı olan kelimeler mevcuttur. Nesne eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Eşya
  • Madde
  • Obje
Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKonu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesnenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesnenin eş anlamlısı kelimelerle pek çok farklı cümle örnekleyebiliriz. Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz cümle örnekleri:

  • Ali annesine marketten aldığı eşyaları taşıması için yardım ediyordu.
  • Öğretmen, okul eşyalarını getirmeyen öğrencilere uyarıda bulundu.
  • Uzaktan gelen objenin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum.
  • Maddenin üç hâli bulunmaktadır: Katı, sıvı ve gaz.
  • Evde bulunan objeleri çok dikkat çekiciydi.
Komedi eş anlamlısı nedir? Komedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKomedi eş anlamlısı nedir? Komedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!
Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlarBakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.