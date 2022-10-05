Nesne eş anlamlısı nedir? Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesne kelimesi Eski Türkçede "ne erse" deyiminden evrilmiştir. Nesne kelimesi uzun bir süredir dilimizde yer almaktadır. Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz, hem belirli bir hacmi hem belirli bir ağırlığı olan cansız varlıklara nesne denir. Nesne kelimesi ayrıca dil bilgisi terimi olarak da yer alır. Dil bilgisinde yüklemi bütünleyen veya belirtme durumunda olan tümleç olarak tanımlanır. Bir diğer anlamı ise felsefe terimi olarak karşımıza çıkar. Öznenin dışında kalan her türlü konu, obje anlamına gelmektedir.

Nesne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Nesne sözcüğü dilimizde birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılır. İlk anlamı belirli bir hacmi olan cansız varlıklara verilen ad, ikincisi dil bilgisinde kullanılan bir terimdir. Ayrıca felsefede özne dışında kalan konular anlamına gelmektedir. Nesne kelimesinin eş anlamı olan kelimeler mevcuttur. Nesne eş anlamlısı olan kelimeler:

Eşya

Madde

Obje

Nesnenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nesnenin eş anlamlısı kelimelerle pek çok farklı cümle örnekleyebiliriz. Nesne kelimesinin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz cümle örnekleri:

Ali annesine marketten aldığı eşyaları taşıması için yardım ediyordu.

Öğretmen, okul eşyalarını getirmeyen öğrencilere uyarıda bulundu.

Uzaktan gelen objenin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum.

Maddenin üç hâli bulunmaktadır: Katı, sıvı ve gaz.

Evde bulunan objeleri çok dikkat çekiciydi.



