Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Mat sözcüğü de farklı iki anlamına göre farklı dillerden gelmiştir. Bir anlamı Fransızca diğer anlamı ise Farsça kökenlidir. Farsça kökenli olan mat kelimesi "Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi." anlamına gelir. Farsçada satranç deyimi olarak kullanılan "māt" kelimesinden alıntıdır. İngilizcede de kullanılan ve benzer bir anlama gelen "mate" kelimesi de Arapçadan geçmiştir.
Fransızca kökenli olan mat kelimesi de "parlak olmayan, donuk" anlamına gelir. Fransızca "kederli, donuk, cilasız" anlamına gelen "mat" kelimesinden alıntıdır.
Mat kelimesinin kullanıldığı bazı atasözleri deyimler ve birleşik kelimeler de vardır:
Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Ancak cümle içinde hangi amaçla kullanıldığına göre yerine koyulacak eş anlamlısı belirlenir. Bunu tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Cümle içerisinde mat yerine kullanılabilecek mat kelimesinin eş anlamı olan kelime sadece bir tanedir. Matın eş anlamlısı "donuk" kelimesidir.
Mat eş anlamlısı ve mat kelimesiyle kurulan bazı örnek cümleler: