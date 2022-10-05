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Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi zengin olan diller arasında yer alır. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Mat kelimesi de dilimize yabancı dillerden girmiş bir kelimedir. Farklı anlamlarına göre farklı eş anlamlı sözcükleri vardır.

Mat eş anlamlısı nedir? Mat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Mat sözcüğü de farklı iki anlamına göre farklı dillerden gelmiştir. Bir anlamı Fransızca diğer anlamı ise Farsça kökenlidir. Farsça kökenli olan mat kelimesi "Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi." anlamına gelir. Farsçada satranç deyimi olarak kullanılan "māt" kelimesinden alıntıdır. İngilizcede de kullanılan ve benzer bir anlama gelen "mate" kelimesi de Arapçadan geçmiştir.

Fransızca kökenli olan mat kelimesi de "parlak olmayan, donuk" anlamına gelir. Fransızca "kederli, donuk, cilasız" anlamına gelen "mat" kelimesinden alıntıdır.

Mat kelimesinin kullanıldığı bazı atasözleri deyimler ve birleşik kelimeler de vardır:

  • Mat etmek: Satrançta yenmek.
  • Mat olmak: Satrançta yenilmek, bir durumda yenik düşmek.
  • Şah mat: Satrançta yenme ifadesi.
  • İpek matı: Cila ya da vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş.
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Mat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Ancak cümle içinde hangi amaçla kullanıldığına göre yerine koyulacak eş anlamlısı belirlenir. Bunu tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Cümle içerisinde mat yerine kullanılabilecek mat kelimesinin eş anlamı olan kelime sadece bir tanedir. Matın eş anlamlısı "donuk" kelimesidir.

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Matın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mat eş anlamlısı ve mat kelimesiyle kurulan bazı örnek cümleler:

  • At at oluncaya kadar sahibi mat olur. (Atasözü)
  • Mat renkler kimilerince titizliğinin, saygınlığın ve sevdanın belirtecidir.
  • Ölçülü ışık karşısında tazeliğine tezat donuk rengi iştah açıcıydı.
  • İhtiyarların durgun yüzleri ışığa rağmen donuktu ve derin anlamlar peyda olmuştu.
  • Donuk ışığa rağmen siluetini çok net görebiliyordum.
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