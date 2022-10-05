Mana eş anlamlısı nedir? Mana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde farklı dillerden gelmiş birçok kelime vardır. Mana kelimesi de bu kelimelerden biridir. Arapçadan dilimize yerleşmiştir. Arapçada "kastedilen şey, anlam" ifadelerini karşılayan "maˁnā" kelimesinden türemiştir. İsim türündedir. Türk Dil Kurumuna göre mana kelimesi "anlam" ifadesini karşılar.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'nde mana kelimesinin başka anlamlarda kullanıldığı da görülür. Örnek olarak Artvin'de bu kelime ağaç ve kazık anlamında kullanılır. Isparta'da aynı kelime tohumluk salatalık demektir. Çanakkale de mana kelimesi zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Konya'nın bazı bölgelerinde ise tohum anlamına gelir.

Mana kelimesinin kullanıldığı bazı atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu sözcük ayrıca başka sözcüklerle bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik kelimeler üretebilir. Örneğin:

Mana çıkarmak

Manaya gelmek

Manasına gelmek

Mana vermek

Tam manasıyla

Mana kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mana kelimesinin eş anlamı olan tek bir sözcük vardır. Bu sözcük "anlam" sözcüğüdür. Anlam sözcüğü cümle içinde mananın eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Mananın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mana eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

Söylediklerinden hiçbir anlam çıkartamadım.

Anlamsız hareketlerle oradaki herkesi rahatsız etti.

Dün yaptıklarından sonra söyleyeceği hiçbir sözün anlamı yok artık benim için.



