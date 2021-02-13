YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

13.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Pandemiden dolayı verilen desteklerin radyoculara da verilmesini istediklerini söyleyen Şerbetçioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“UNESCO tarafından ilan edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günümüz kutlu olsun.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Pandemiden dolayı verilen desteklerin radyoculara da verilmesini istediklerini söyleyen Şerbetçioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“UNESCO tarafından ilan edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günümüz kutlu olsun. Gelişen teknoloji ve dinleme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte dinleyiciye anında ulaşabilme ve dünyanın her yerinden dinlenebilme özellikleri sayesinde radyonun gücü ve önemi giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalar, hedef kitleye anlık ulaşabilme özelliği ile radyonun en güvenilir ve güçlü mecra olduğunu da ortaya koymuştur. Radyo aynı zamanda stratejik bir öneme de sahiptir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, tüm il ve ilçelerde yayın yapan radyolarımızın, halkı devletimizin yanında olarak hainlere karşı birlik olması için sokaklara, meydanlara çağırması radyonun stratejik önemini vurgulayan önemli bir örnektir. Yaklaşık bir senedir devam eden Pandemi sürecinde radyolarımız, Pandemi farkındalığını artırma ve halkımızı en doğru şekilde bilinçlendirme görevini de başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar nedeniyle reklam gelirleri düşen radyolarımız, telif, elektrik ve genel gider ödemelerini yerine getiremezken, Pandemi süreci ile birlikte gelirlerini tamamen kaybetmişlerdir. Pandemi sürecinden etkilenen sektörlere verilen desteklerin radyo yayıncılarımıza da verilmesini, ayrıca yıllardır hiçbir bedel almadan yayınladığımız kamu spotlarının bedeli dahilinde yayınlanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz. Radyo dosttur, arkadaştır. Radyo hayata ses verir, radyonuz hep açık kalsın”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:57
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Çiftlik Eczanesi
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı

Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı

Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Develi’de kısıtlama denetimleri sürüyor

Develi’de kısıtlama denetimleri sürüyor

RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu’ndan ‘Dünya Radyo Günü’ mesajı

Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim

Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.