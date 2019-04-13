Nvidia geçtiğimiz aylarda RTX serisini duyurmuş ve bu seri ile Ray Tracing yani ışın izleme özelliğini kullanıma sunmuştu. Oyunlara bambaşka bir ambiyans katan ışın izleme özelliğinin özellikle GTX 1080 Ti gibi bir önceki neslin amiral gemisi modeline gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Ancak Nvidia bu konuda biraz sessiz kalarak RTX modellerinin satılmasını sağladı.
Nvidia bugün ise sürpriz bir şekilde ışın izleme özelliğini bazı GTX modellerine getireceğini açıkladı. Resmi olarak sunulacak olan güncelleme ile tahmin edebileceğiniz gibi sadece GTX 10 ailesi ışın izleme özelliğine sahip olacak.
Ancak tahminler; ışın izleme özelliğinin GTX modellerinde RTX’te olduğu gibi performanslı çalışmayacağı yönünde. Muhtemelen bu özelliği açtığınıda FPS düşüşleri görebilirsiniz. Bakalım Nvidia GTX modellerinde nasıl bir ışın izleme performansı sunacak?
Ray Tracing destekleyen Nvidia GTX modelleri
Nvidia GTX 1660 Ti
Nvidia GTX 1660
Nvidia GTX 1080 Ti
Nvidia GTX 1080
Nvidia GTX 1070
Nvidia GTX 1060
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