Ray Tracing özelliği oyun sektörünü yeniden şekillendirecek

Gamescom 2019’da da en önemli başlıklardan biri olan bu yeni teknoloji, önümüzdeki yıl çıkacak olan pek çok AAA tarzı yapımda PC ve konsollarımızı zorlayacak.

Bu yeni teknolojiyi kullanan oyunlardan bahsetmeden önce ışın izleme yani Ray Tracing nedir sorusuna yanıt verelim.

OYUNDA NE İŞE YARAR?



Basit bir şekilde anlatmamız gerekirse, Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi ile oyunlardaki en doğru ışık görüntüleri elde edilebilecek. Bu yeni teknoloji, ışık kaynağından çıkan ışıkların çeşitli yüzeylerden yansımasını simüle ederek, gerçeğe yakın bir atmosfer ortaya çıkaracak.

Örneğin, perdesi yarıya kadar açık bir odaya girdiğinizde, dışarıdan gelen ışıktan ötürü oda içerisinde farklı renk tonları olduğunu görebilirsiniz. Lakin bu durum oyunlarda aynı şekilde işlemiyor. Yani ışık almayan basit bir koridor ile camlarından içerisine ışık sızan bir odanın görünümü arasında büyük farklar olmuyor.

İşte Ray Tracing teknolojisi sayesinde oyunlarda da artık gerçek hayatta olduğu gibi yansıyan ışık her objenin farklı bir aydınlatmaya sahip olmasını sağlayacak.