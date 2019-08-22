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Ray Tracing özelliği oyun sektörünü yeniden şekillendirecek

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TEKNOLOJİ  | 22.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

NVidia’nın RTX serisi ile birlikte tanıttığı Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi oyun sektörünü yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

Ray Tracing özelliği oyun sektörünü yeniden şekillendirecek

Gamescom 2019’da da en önemli başlıklardan biri olan bu yeni teknoloji, önümüzdeki yıl çıkacak olan pek çok AAA tarzı yapımda PC ve konsollarımızı zorlayacak.

Bu yeni teknolojiyi kullanan oyunlardan bahsetmeden önce ışın izleme yani Ray Tracing nedir sorusuna yanıt verelim.

OYUNDA NE İŞE YARAR?

Basit bir şekilde anlatmamız gerekirse, Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi ile oyunlardaki en doğru ışık görüntüleri elde edilebilecek. Bu yeni teknoloji, ışık kaynağından çıkan ışıkların çeşitli yüzeylerden yansımasını simüle ederek, gerçeğe yakın bir atmosfer ortaya çıkaracak.

Örneğin, perdesi yarıya kadar açık bir odaya girdiğinizde, dışarıdan gelen ışıktan ötürü oda içerisinde farklı renk tonları olduğunu görebilirsiniz. Lakin bu durum oyunlarda aynı şekilde işlemiyor. Yani ışık almayan basit bir koridor ile camlarından içerisine ışık sızan bir odanın görünümü arasında büyük farklar olmuyor.

İşte Ray Tracing teknolojisi sayesinde oyunlarda da artık gerçek hayatta olduğu gibi yansıyan ışık her objenin farklı bir aydınlatmaya sahip olmasını sağlayacak.

Peki gelelim işin asıl merak uyandıran kısmına. Bu yeni teknoloji oyunlarda nasıl çalışacak?

NVİDİA SORUNU BVM ALGORİTMASI İLE ÇÖZDÜ

Her objenin farklı bir ışıklandırma ile karşımıza çıkacağı bu yeni teknoloji BVM Algoritması sayesinde hayat buluyor. Hayli karmaşık bir yapıya sahip olan bu algoritma, cisimlerin üzerine düşen ışın şiddetini, ışısını, cismin gelen ışığı yansıtma özelliği gibi etkenleri toplayarak, hesaplıyor. Bu sayede hangi cismin ne derece aydınlanacağı da belirlenmiş oluyor.

Elbette böyle bir hesaplama ekran kartları için ayrı bir yük anlamına geliyor. NVidia bu yükü hafifletmek için sadece ışın izleme teknolojisi için ayrılmış RT çekirdekleri kullanıyor.

Lakin RT çekirdeklerine rağmen ışın izleme özelliği oyunlardaki performansı önemli ölçüde etkiliyor. Eğer çok sağlam bir ekran kartınız yoksa, ışın izleme özelliğini açtığınızda çözünürlükten feragat etmeniz gerektiğini unutmayın.

IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİNE SAHİP OYUNLAR ARTIYOR

Şimdi gelelim oyun severlerin merak ettiği bir diğer konuya. Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak oyunlar arasında hangileri ışın izleme teknolojisine sahip olacak?

Muhtemelen 2020 yılında çıkacak olan pek çok oyun Ray Tracing özelliğini destekleyecektir. Fakat şimdilik bu özellikle gelecek oyun sayısı hayli kısıtlı.

Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Dying Light 2, Synced: Off Planet, CoD Modern Warfare, Control, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ve Watch Dogs Legion oyunları Ray Tracing özelliği ile karşımıza çıkacak.

Ayrıca Minecraft, Wolfenstein Youngblood ve Metro Exodus gibi yapımlar da ışın izleme için özel bir güncelleme alacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
ray tracing Nvidia

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