Rayman Mini için ilk tanıtım videosu yayınlandı

Apple’ın yeni oyun platformunda en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Rayman Mini olmuştu. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun için ilk resmi tanıtım videosu geçtiğimiz gün yayınlandı.

Genel olarak konsollarımızda oynadığımız Rayman oyunlarından çok da farklı olmayan yapım, Apple Arcade’e özel olacak. Yani Apple’ın servisine üye olmayanlar bu oyunu oynayamayacaklar.

Dip not olarak hatırlatalım. Apple Arcade’i ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer servisi kullanmaya devam etmek isterseniz aylık olarak 34.99 TL ödemeniz gerekecek. Servise abone olduğunuzda oyunları iPhone, iPad, Apple TV (4 ve üzeri) ve Mac üzerinden oynayabileceksiniz.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz



