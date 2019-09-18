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Rayman Mini için ilk tanıtım videosu yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 18.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Apple’ın bu yıl Mart ayında tanıttığı Arcade isimli oyun sistemi 19 Eylül itibariyle kullanıma sunulmuş olacak. Hali hazırda iOS 13’ün beta sürümlerini kullananlar için yayınlanan Apple Arcade hakkında tüm bilgiye aşağıdaki yazılardan ulaşabilirsiniz.

Rayman Mini için ilk tanıtım videosu yayınlandı

Apple’ın yeni oyun platformunda en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Rayman Mini olmuştu. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun için ilk resmi tanıtım videosu geçtiğimiz gün yayınlandı.

Genel olarak konsollarımızda oynadığımız Rayman oyunlarından çok da farklı olmayan yapım, Apple Arcade’e özel olacak. Yani Apple’ın servisine üye olmayanlar bu oyunu oynayamayacaklar.

Dip not olarak hatırlatalım. Apple Arcade’i ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer servisi kullanmaya devam etmek isterseniz aylık olarak 34.99 TL ödemeniz gerekecek. Servise abone olduğunuzda oyunları iPhone, iPad, Apple TV (4 ve üzeri) ve Mac üzerinden oynayabileceksiniz.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Rayman Mini video oyun Apple

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