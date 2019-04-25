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Razer Blade 15 artık daha güçlü ve daha görsel!

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Razer, bugün 6 çekirdekli 9. nesil Intel Core i7 işlemcileriyle donatılmış olan Razer Blade 15 dizüstü bilgisayar serisinin hem gelişmiş hem de baz modellerinde güncellemelerini duyurdu. Razer Blade 15 Advanced modelleri şimdi 240 Hz Full HD veya 4K OLED dokunmatik ekran seçeneğiyle satışa sunulacak, Razer Blade 15 Base modeli ise 144 Hz Full HD ve GeForce RTX grafik kartlarına sahip olacak.

Razer Blade 15 artık daha güçlü ve daha görsel!

Razer Kurucusu ve CEO'su Min-Liang Tan, “Razer Blade 15, hardcore oyuncular ve usta kullanıcılar için mükemmel bir arkadaştır” diyor. “Şimdi, en zorlu oyuncuların bile ihtiyaçlarını karşılamak, sporcuları ve içerik yaratıcılarını desteklemek için aynı ince form faktörüyle daha da fazla performans sergiliyoruz.”

Yeni Razer Blade 15 Base, özel renk kalibrasyonu ile daha hızlı 144 Hz Full HD (1920 x 1080) ekrana yükseltildi. Yeni ekran konfigürasyonu, hareket halindeyken akıcı bir oyun deneyimi sunmak için artık güçlü bir NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına sahip.

Son model Intel teknolojileri

Yeni Razer Blade 15 Advanced, en yeni 9. nesil Intel Core i7-9750H CPU ile geliyor. Bu işlemcinin 2,6 GHz olan hızı, Max Turbo ile 4,5 GHz'e kadar artırılabiliyor. Yeni 6 çekirdekli işlemci, içerik üreticilerine daha az iş akışı ve daha yüksek verimlilik sunuyor. Oyunculara ise darboğaz azaltma ve daha iyi çoklu görev takibi yapma olanağı sunuyor.

Razer Blade 15 Advanced modelleri, 2,4 Gbps'ye ulaşabilen yeni Intel Wi-Fi 6 AX200 WLAN kartına da sahip olacak. Böylece kullanıcılar güncellemeleri beklerken daha az zaman harcayıp daha fazla oyun oynamasına imkan sunacak.

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240 Hz Full HD ekran

Razer Blade 15 Advanced'in yeni 15.6” Full HD (1920 x 1080) 240 Hz yenileme hızı ekranı ile dizüstü bilgisayar oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın. Düşmanları avlamaktan, uzun belgeler arasında gezinmeye kadar, uçtan uca ekrandaki yüksek yenileme hızı, genel olarak daha hızlı ve daha eğlenceli bir deneyim sağlayacaktır. Ekran sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken kutusundan muhteşem görseller deneyimi sunmak için özel olarak ayarlanmış bir şekilde geliyor.

Parlamayı azaltmak için mat bir yüzeye sahip olan Razer Blade 15 Advanced, 240 Hz ekran ile her an her yerde oyun oynamak için mükemmeldir.

Muhteşem 4K OLED

Razer Blade 15 Advanced 4K OLED yapılandırması, mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için NVIDIA’nın GeForce RTX 2080'i tarafından çalıştırılmaktadır. 4K OLED ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken, HDR 400 Gerçek Siyah sertifikası ve zengin canlı görüntüleri sorunsuz bir şekilde sunan 1 ms'lik bir yanıt oranı ile de performansını arttırıyor. Dokunmatik ekran, azaltılmış mavi ışık çıkışı için TUV sertifikasına da sahip. Yani kullanıcıların gözlerini zorlamıyor.

Razer avantajı

Razer Blade ailesi, işçilik ile performans arasındaki bütünlüğü temsil eder. Her bir dizüstü bilgisayar, tek bir uçak sınıfı alüminyum bloğundan CNC ile işlenmiştir ve şık ve çizilmeye karşı dayanıklı bir dış yüzey oluşturmak için mat bir yüzeyle anotlanmıştır. İşletim sistemi, performansı düşüren gereksiz uygulamalar olmadan, yazılımsız kalır. Geniş cam dokunmatik yüzey, her tıklamanın mükemmel olmasını sağlamak için Windows hassas sürücülerle birlikte gelir. Gelişmiş modeller, kişiselleştirilebilir anahtar başına Razer Chroma arka aydınlatma özelliğine sahipken, Baz modeller klavyelerinde tek bölgeli aydınlatma tasarımını kullanıyor. Her iki klavye de 16,.8 milyon renk çeşidiyle özelleştirilebilir.

Fiyat ve satış

Blade Pro 17 - RTX 2060: 2699,99€ / RTX 2070 Max-Q: 3049,99€ / RTX 2080 Max-Q: 3499,99€

Blade 15 Base / Advanced - Base Model: 2149€ / Advanced-Model: 5999€

Yeni modeller 24 Nisan'da Razer.com üzerinden ABD ve Kanada için satışa çıkacak, diğer pazarlarda ise Mayıs 2019'dan itibaren piyasaya sürülecek.

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bilgisayar Razer Dizüstü Bilgisayar
 

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