Razer Blade 15 artık daha güçlü ve daha görsel!

Razer Kurucusu ve CEO'su Min-Liang Tan, “Razer Blade 15, hardcore oyuncular ve usta kullanıcılar için mükemmel bir arkadaştır” diyor. “Şimdi, en zorlu oyuncuların bile ihtiyaçlarını karşılamak, sporcuları ve içerik yaratıcılarını desteklemek için aynı ince form faktörüyle daha da fazla performans sergiliyoruz.”

Yeni Razer Blade 15 Base, özel renk kalibrasyonu ile daha hızlı 144 Hz Full HD (1920 x 1080) ekrana yükseltildi. Yeni ekran konfigürasyonu, hareket halindeyken akıcı bir oyun deneyimi sunmak için artık güçlü bir NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına sahip.

Son model Intel teknolojileri

Yeni Razer Blade 15 Advanced, en yeni 9. nesil Intel Core i7-9750H CPU ile geliyor. Bu işlemcinin 2,6 GHz olan hızı, Max Turbo ile 4,5 GHz'e kadar artırılabiliyor. Yeni 6 çekirdekli işlemci, içerik üreticilerine daha az iş akışı ve daha yüksek verimlilik sunuyor. Oyunculara ise darboğaz azaltma ve daha iyi çoklu görev takibi yapma olanağı sunuyor.

Razer Blade 15 Advanced modelleri, 2,4 Gbps'ye ulaşabilen yeni Intel Wi-Fi 6 AX200 WLAN kartına da sahip olacak. Böylece kullanıcılar güncellemeleri beklerken daha az zaman harcayıp daha fazla oyun oynamasına imkan sunacak.