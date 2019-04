Razer Blade 15 artık daha güçlü ve daha görsel!

240 Hz Full HD ekran

Razer Blade 15 Advanced'in yeni 15.6” Full HD (1920 x 1080) 240 Hz yenileme hızı ekranı ile dizüstü bilgisayar oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın. Düşmanları avlamaktan, uzun belgeler arasında gezinmeye kadar, uçtan uca ekrandaki yüksek yenileme hızı, genel olarak daha hızlı ve daha eğlenceli bir deneyim sağlayacaktır. Ekran sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken kutusundan muhteşem görseller deneyimi sunmak için özel olarak ayarlanmış bir şekilde geliyor.

Parlamayı azaltmak için mat bir yüzeye sahip olan Razer Blade 15 Advanced, 240 Hz ekran ile her an her yerde oyun oynamak için mükemmeldir.

Muhteşem 4K OLED

Razer Blade 15 Advanced 4K OLED yapılandırması, mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için NVIDIA’nın GeForce RTX 2080'i tarafından çalıştırılmaktadır. 4K OLED ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken, HDR 400 Gerçek Siyah sertifikası ve zengin canlı görüntüleri sorunsuz bir şekilde sunan 1 ms'lik bir yanıt oranı ile de performansını arttırıyor. Dokunmatik ekran, azaltılmış mavi ışık çıkışı için TUV sertifikasına da sahip. Yani kullanıcıların gözlerini zorlamıyor.