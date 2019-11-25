Razer'ın yeni klavye aksesuarları piyasaya sürüldü

Yeni Razer Ergonomic Wrist Rest Pro, uzun süreli kullanımlarda bileklerdeki gerginliği ve ısınmayı azaltmak için soğutma jelini yumuşak akıllı köpük ile birleştirmekte.

Yeni ergonomik bileklik peluş deriden, tamamen yastıklı, yumuşak akıllı köpük ile sunulmakta.

Razer PBT Tuş Yükseltme Seti

Bu bağımsız tuş takımı seti, tam boyutlu klavyelerin çoğuna uyumlu. Yüksek kaliteli, çift katlı PBT malzemesi üstünde ince fontlara sahip. Normal tuş başlıklarından daha kalın olan yeni tuş takımı, parmak izlerini de ortadan kaldırıyor. Razer PBT Keycaps Classic Black, Mercury White, Quartz Pink ve Razer Green renklerinde mevcut.

Yeni klavye aksesuarları 21 Kasım'da Razer.com ve yetkili satıcılarda satışa çıktı. Fiyatlar ise şöyle:

Razer Ergonomic Wrist Rest Pro - 34.99$ / 39.99€

Razer Ergonomic Wrist Rest - 19.99$ / 24.99€

Razer PBT Keycap Upgrade Set - 29.99$ / 34.99€

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