Razer Kraken kulaklığın Stormtrooper versiyonu geldi!

Razer Kraken kulaklığın Stormtrooper sürümü piyasaya sürüldü.

Hem sporcular hem de oyuncular için tasarlanan Kraken kulaklığının Stormtrooper sürümü, geniş bir ses ortamı için özel olarak ayarlanmış 50 mm sürücülere sahip.

Kraken kulaklığın Stormtrooper sürümü, kalın yastıklı bir boksit alüminyum çerçeve ve soğutma jeli kulak yastıkları ile geliyor. Kulaklık, ses seviyesi ve mikrofon kontrolü için uzaktan kumandalı ve 3,5 mm jak üzerinden bağlanıyor.

Kraken kulaklığın Stormtrooper sürümü, PC, Mac, konsol ve mobil cihazlarla uyumlu.

Cihaz 14 Kasım itibariyle Razer.com üzerinden 109.99$ / 119.99€ fiyatıyla satışa çıktı.

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