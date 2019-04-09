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Razer Nari Ultimate fark yaratacak

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TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Müzik dinliyorsanız, sanki dinliyor gibi değil de yaşıyorsunuz, sahnedesiniz gibi. Oyun oynuyorsanız da, oynamanın ötesine geçerek, o sanal dünyaya konuk oluyormuşsunuz hissini uyandırıyor.

Razer Nari Ultimate fark yaratacak

Razer Nari Ultimate, ilk bakışta size ufak 2 hoparlörün bir kafa bandıyla bir araya getirilmiş hali gibi görünebilir. Zira 50mm’lik sürücüleri ve geniş pad’leri sayesinde gerçekten de büyük bir kulaklık olduğunu söylemeliyiz.

Alüminyum bir gövdeye sahip olan ürün, kafa yapınıza göre esneyebilen yumuşak bir kafa bandına ve kulaklarınızı rahatlıkla içine alabilen geniş pad’lere sahip. Bunlar da gayet ferah ve uzun süreli kullanımlarda da terlemeye pek yol açmıyor (Tabii sıcak yaz günlerinde işler değişebilir) Kulaklıkların üstünde Razer logoları yer alıyor, ki bunlar LED aydınlatmalı.

Yine kulaklıkların üzerinde ses seviye tekerleği, açma kapama, mikrofon (dışarıya doğru uzayabiliyor ve ayarlanabiliyor), kablosuz bağlantı için 2.4GHz Wireless USB aparatı, Type-C bağlantı noktası ve 3.5mm giriş noktası bulunuyor.

Ürünün kutusunda USB Type-C bağlantı kablosu (ki böylece şarj edebiliyorsunuz) ve kablolu kullanım için 3.5mm kablo da mevcut.
Malzeme kalitesiyle hem sağlamlık hem de şıklık sunabilen Razer Nari Ultimate’in kulaklıkları yanlara doğru 90 derece dönebiliyor. Böylece kullanmadığınız esnalarda da boynunuzda ya da masanızda rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz.

Tak çalıştır: O ne ses öyle!

Evet, eğer Nari Ultimate’i standart haliyle kullanmak istiyorsanız, kablosuz USB bağlantı aparatını yerleştirerek anında kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz 3.5mm kabloyu da kullanabilirsiniz. Ürün, “standart” haliyle gerçekten çok iyi ses kalitesine sahip. Temiz tizler ve derin bass’lar alabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak bir de Hypersense Intelligent Haptics teknolojisi var ki, size yepyeni kapılar açabiliyor.

Basitçe açıklamamız gerekirse, Hypersense teknolojisi sayesinde güçlü seslere bir de “titreşim” faktörü ekleniyor. Seslerin yoğunluğuna, geldiği noktalara göre dinamik olarak titreşimler de sunuluyor. Yeni nesil konsollardaki titreşimli gamepad’leri biliyorsunuz değil mi, işte benzer bir durumu kulaklığınız için düşünün şimdi. Diyelim ki Battlefield V’tesiniz ve hemen yanınızda bir bomba patladı. Sadece derin bass’larla birlikte yüksek bir patlama sesi almıyorsunuz, aynı zamanda o patlamanın yaratabileceği sarsıntıyı da sanal olarak hissediyorsunuz bir nevi.

Ürünü aslında ilk olarak kablolu bir şekilde, telefonumda denedim. Zira Bluetooth kablosuz bağlantı seçeneği olmadığı için 3.5mm kablolu kullanmak gerekiyor. Önce Guns N’ Roses ile başladım. Ardından Megadeth, sonra Metallica ve Manowar derken, gerçekten çok memnun kaldım. Seslerin “şiddetini” hissedebilmek çok hoş. Hele de sert müziklerde. Bu arada, yalnızca sert müziklerde değil, örneğin pop türü şarkılarda da en ufak detayları temiz bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Bu deneyimlerimin ardından da oyun tarafına geçiş yaptım ve kablosuz olarak önce Doom 3, ardından Battlefield V, ardından da Quake Champions’ta vakit geçirdim. THX Spatial Audio teknolojisi de bulunan ürün, adeta sizi 360 derece saran bir ses cümbüşüne hapsediyor.

Kablosuz deneyimlerinizde de ses ve görüntü dengesinde bir gecikme yaşanmıyor ve bir yandan oyunlardaki sesleri işitirken öte yandan mikrofon aracılığıyla da takım arkadaşlarınızla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Razer, bu iki ses unsurunu iyi dengelemiş.

Bir de, “standart” haliyle çok iyi ses kalitesine sahip demiştim ya, isterseniz ses yazılımı indirerek ince ayarlar da yapabiliyorsunuz, ki bu sefer çok daha iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün. Örneğin, sıklıkla kullandığınız ses profilleriniz olabilir. İşte o profilleri bir de Razer ile deneyin.

PC ve PlayStation 4 için, yani evdeki oyun deneyimleri için uygun. Peki ya mobil?

Ürünü kablosuz olarak 12 metrelik mesafede kullanabiliyorsunuz. Yaptığım denemelerde, ofisin dışına çıkarak yaklaşık 15 metrelik mesafede bile ses alabildim. Tabii bu sırada bağlantıda kopmalar da oldu. Mesafeyi düşürünce de otomatik olarak bağlantı sağlanabiliyor. Ev kullanımını göz önüne alınca bu mesafe gayet yeterli.

Ev kullanımını göz önüne alınca ses kalitesi de çok iyi, ama iş mobil tarafa gelince durmamız gerekiyor. Zira ürünü kablosuz olarak akıllı telefonunuzla kullanamıyorsunuz. Hem ürünün boyutları itibarıyla da dış mekanlarda kullanımı pek uygun olmayacaktır. Bir diğer sorun ise, ses sızdırması. Örneğin toplu taşımada seyahat ederken bu kulaklığı yüksek bir ses seviyesiyle kullanmanız çok zor. Çünkü etrafınızdakiler de dinlediklerinizi duyabilir ve sesten rahatsız olabilirler.

Şarj et ve kablosuz olarak saatlerce kullan

Ürün, tek şarj ile yaklaşık 8 saatlik kablosuz deneyim sunuyor. Tabii bu deneyime kulaklıklardaki LED aydınlatma sistemi ve HyperSense teknolojisi de dahil. Eğer bunları kapatırsanız, tek şarj ile 20 saate kadar oyun deneyimi imkânınız var. Işıklandırmalar neyse de, bu kulaklığı alırsanız HyperSense’i bir an bile geri plana atmamalısınız.

Son sözlere gelirken…

Razer Nari Ultimate, özellikle sıkı PC oyuncularının tercih edebileceği ürünlerden bir tanesi. Temiz ses ve derin bass’larının yanında, HyperSense titreşim teknolojisiyle oyuncuları başka dünyalara götürebiliyor. İsterseniz yazılımsal düzenlemelerle ses kalitesini kendinize göre de düzenleyebilirsiniz. Ama tabii ki az evvel de bahsettiğimiz gibi, dış mekân kullanımları için pek uygun bir tercih değil.

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Anahtar Kelimeler:
kulaklık razer nari ultimate

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