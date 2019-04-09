Razer Nari Ultimate fark yaratacak

Razer Nari Ultimate, ilk bakışta size ufak 2 hoparlörün bir kafa bandıyla bir araya getirilmiş hali gibi görünebilir. Zira 50mm’lik sürücüleri ve geniş pad’leri sayesinde gerçekten de büyük bir kulaklık olduğunu söylemeliyiz. Alüminyum bir gövdeye sahip olan ürün, kafa yapınıza göre esneyebilen yumuşak bir kafa bandına ve kulaklarınızı rahatlıkla içine alabilen geniş pad’lere sahip. Bunlar da gayet ferah ve uzun süreli kullanımlarda da terlemeye pek yol açmıyor (Tabii sıcak yaz günlerinde işler değişebilir) Kulaklıkların üstünde Razer logoları yer alıyor, ki bunlar LED aydınlatmalı. Yine kulaklıkların üzerinde ses seviye tekerleği, açma kapama, mikrofon (dışarıya doğru uzayabiliyor ve ayarlanabiliyor), kablosuz bağlantı için 2.4GHz Wireless USB aparatı, Type-C bağlantı noktası ve 3.5mm giriş noktası bulunuyor. Ürünün kutusunda USB Type-C bağlantı kablosu (ki böylece şarj edebiliyorsunuz) ve kablolu kullanım için 3.5mm kablo da mevcut.

Malzeme kalitesiyle hem sağlamlık hem de şıklık sunabilen Razer Nari Ultimate’in kulaklıkları yanlara doğru 90 derece dönebiliyor. Böylece kullanmadığınız esnalarda da boynunuzda ya da masanızda rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz.

Tak çalıştır: O ne ses öyle!



Evet, eğer Nari Ultimate’i standart haliyle kullanmak istiyorsanız, kablosuz USB bağlantı aparatını yerleştirerek anında kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz 3.5mm kabloyu da kullanabilirsiniz. Ürün, “standart” haliyle gerçekten çok iyi ses kalitesine sahip. Temiz tizler ve derin bass’lar alabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak bir de Hypersense Intelligent Haptics teknolojisi var ki, size yepyeni kapılar açabiliyor. Basitçe açıklamamız gerekirse, Hypersense teknolojisi sayesinde güçlü seslere bir de “titreşim” faktörü ekleniyor. Seslerin yoğunluğuna, geldiği noktalara göre dinamik olarak titreşimler de sunuluyor. Yeni nesil konsollardaki titreşimli gamepad’leri biliyorsunuz değil mi, işte benzer bir durumu kulaklığınız için düşünün şimdi. Diyelim ki Battlefield V’tesiniz ve hemen yanınızda bir bomba patladı. Sadece derin bass’larla birlikte yüksek bir patlama sesi almıyorsunuz, aynı zamanda o patlamanın yaratabileceği sarsıntıyı da sanal olarak hissediyorsunuz bir nevi.

Ürünü aslında ilk olarak kablolu bir şekilde, telefonumda denedim. Zira Bluetooth kablosuz bağlantı seçeneği olmadığı için 3.5mm kablolu kullanmak gerekiyor. Önce Guns N’ Roses ile başladım. Ardından Megadeth, sonra Metallica ve Manowar derken, gerçekten çok memnun kaldım. Seslerin “şiddetini” hissedebilmek çok hoş. Hele de sert müziklerde. Bu arada, yalnızca sert müziklerde değil, örneğin pop türü şarkılarda da en ufak detayları temiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu deneyimlerimin ardından da oyun tarafına geçiş yaptım ve kablosuz olarak önce Doom 3, ardından Battlefield V, ardından da Quake Champions’ta vakit geçirdim. THX Spatial Audio teknolojisi de bulunan ürün, adeta sizi 360 derece saran bir ses cümbüşüne hapsediyor. Kablosuz deneyimlerinizde de ses ve görüntü dengesinde bir gecikme yaşanmıyor ve bir yandan oyunlardaki sesleri işitirken öte yandan mikrofon aracılığıyla da takım arkadaşlarınızla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Razer, bu iki ses unsurunu iyi dengelemiş. Bir de, “standart” haliyle çok iyi ses kalitesine sahip demiştim ya, isterseniz ses yazılımı indirerek ince ayarlar da yapabiliyorsunuz, ki bu sefer çok daha iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün. Örneğin, sıklıkla kullandığınız ses profilleriniz olabilir. İşte o profilleri bir de Razer ile deneyin.