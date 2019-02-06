Razer Raiju Mobile gamepad inceleme

Sürekli aynı oyunlardan bahsediyoruz belki, ancak son dönemde PUBG ve Fortnite gibi rekabetçi online oyunlar mobil platformlarda da yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Hatta bu oyunları rakiplerine kıyasla daha iyi oynayabilmek için özel tuş takımları ve gamepad satın alan oyuncular hiç az değil. İşte Razer da burada devreye giriyor ve mobil platformlar için eşine az rastlanır kalitede hazırladığı gamepad’iyle bizi selamlıyor: Razer Raiju Mobile. Öncelikle tasarımla başlayalım isterseniz Razer, daha önce PlayStation 4 kullanıcıları için Raiju Ultimate ismini verdiği gamepad’ini satışa sunmuştu. Bu gamepad’in tasarımı hoş ve tutuş hissi de oldukça iyi. İlginç bir detay olarak da, tasarım hatları sebebiyle Xbox One gamepad’ini andırıyor. İşte Razer, bu tasarım hatlarını genel olarak koruyup biraz da düzenlemeler yaparak gamepad’i mobil platformlara uyarladı. Razer Raiju Mobile, oldukça başarılı bir tutuş hissi sunuyor. Kablosuz olarak 306 gram ağırlığındaki üründe kullanılan malzeme kalitesi çok hoş, hatta kullandığımız en iyi gamepad’lerden. Cihazın neredeyse her yanında tuşlar yer alıyor ve bunları özelleştirebiliyorsunuz. Üstelik, tuşlarda kullanılan Mecha-Tactile teknolojisi sayesinde bir mekanik hissi veriyor ve diğer gamepad’lere kıyasla tuşlar daha hızlı hamleler yapabilmenizi sağlıyor.

Tasarımda dikkat çeken bir diğer detay ise, orta kısımda yer alan kızak (ya da telefon yatağı). Razer, metal ve plastik malzemelerden yararlanarak akıllı telefonunuz için bir yatak hazırlamış. 6 inch üzeri ekrana sahip telefonlarınızı da rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz. Örneğin biz, 6.4 inch ekranı bulunan Oppo RX17 Pro’yu yerleştirdik. Bu yatağın 60 dereceye kadar yukarıya kaldırılabildiğini de söyleyelim. Böylece ideal görüş açınızı belirleyebiliyorsunuz. İster kablolu, isterseniz de kablosuz kullanın Ürünün kutusundan biri uzun, biri de kısa (iki ucu da Type-C) olmak üzere iki tane USB Type-C kablo çıkıyor. Bir tanesiyle cihazı şarj ediyor, diğeriyle de telefona bağlayıp kablolu olarak oynayabiliyorsunuz. Gamepad’in yaklaşık 4 saatte şarj olduğunu ve tek şarj ile yaklaşık 23 saatlik oyun deneyimi sunabildiğini de belirtelim. Eğer kablosuz oynamak istiyorsanız, Bluetooth bağlantı seçeneği de bulunuyor. İki farklı akıllı telefonu cihazınıza tanımlayabiliyor ve aralarında geçişler yapabiliyorsunuz.

Android için gamepad. Razer Raiju uygulamasını da indirmeyi ihmal etmeyin Razer Raiju Mobile için en azından Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip bir telefonunuz olmalı. Evet, iOS tarafında bir çalışma bulunmuyor ve Razer’ın sitesinde de Android vurgusu yapılıyor. Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Raiju uygulaması sayesinde tuşları düzenleyebiliyorsunuz. Gelelim oyun deneyimlerine Raiju Mobile’ın elde tutuşu çok iyi. Telefon yatağı da sağlam. Büyük ekranlı ve ağır telefonlar taksanız bile dengesi şaşmıyor, sizi zor durumda bırakmıyor. Tuşların gayet seri olduğunu da söylemiştik. Böyle bir gamepad ile Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Zaten oyuna girmeden önce kendinize özel tuş profilinizi hazırlıyorsunuz. Ekrana dokunarak hareket etmektense bu tip bir gamepad ile sonuça ulaşmak çok daha kolay oluyor. Tabii Super Mario Run gibi side scrolling oyunlarını oynamak da çok zevkli. Can sıkan tarafları ise… Eğer ürünü kablolu olarak kullanmak istiyorsanız, Type-C ile telefonunuza bağlamalısınız. Bazı akıllı telefonlarda 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor, bildiğiniz üzere.