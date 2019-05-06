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Razer Star Wars Stormtrooper Edition Tanıtıldı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Razer, sevilen Star Wars markasıyla işbirliği içinde Imperial Stormtrooper'dan ilham alan çevre birimlerinin özel bir koleksiyonunu tanıttı. Bu yeni koleksiyon, Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesini, Razer Atheris kablosuz faresini ve Razer Goliathus Extended oyun faresi matını içeriyor - hepsi şimdi şık, siyah-beyaz Stormtrooper temalı sürümünde mevcut.

Razer Star Wars Stormtrooper Edition Tanıtıldı

İkonik Stormtrooper tasarımını benimseyen Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesi ve Atheris kablosuz fare, hem ofis hem de ev ortamları için ayarlanmış üretkenlik ve performans için üretildi. Yıldız Savaşları temalı Razer Goliathus Extended oyun faresi matı, yoğun çalışma seansları ve yüksek adrenalinli oyunlar için devasa bir yüzey alanına sahip seti tamamlar.

RAZER STORMTROOPER EDITION ÜRÜN SERİSİ

Razer BlackWidow Lite Sessiz Mekanik Klavye – Stormtrooper Edition
99.99$ / 109.99€

BlackWidow Lite, oyun oynamak için tasarlanmış, sağduyulu çalışma için sessiz ve dokunsal anahtarlarla birlikte Razer Turuncu Mekanik Anahtarlarıyla birlikte gelir. O-ringler ve ayrı ayrı arkadan aydınlatmalı tuşlar (gerçek beyaz aydınlatmalı) dahil edildiğinde, klavye zevkinize göre daha sessiz ve daha parlak olacak şekilde özelleştirilebilir. Stormtrooper Edition'da Stormtrooper'dan ilham alınan bir üst plaka, siyah beyaz örgülü bir kablo ve Esc tuşunda bir İmparatorluk arması bulunur.

Razer Atheris Kablosuz Fare – Stormtrooper Edition
59.99$ / 69.99€

Razer Atheris, 2.4GHz kablosuz veya Bluetooth bağlantısıyla 300 saatin üzerinde sürekli kullanım* için sektör lideri sinyal kararlılığıyla tasarlanmış cep boyutunda bir kablosuz faredir. Yeni Stormtrooper Edition, ikonik fırtına askeri kaskını Atheris faresinin ergonomik gövdesi ile dikkatle birleştiriyor.

Goliathus Extended Gaming Fare Matı – Stormtrooper Edition
34.99$ / 39.99€

Goliathus - Razer'in en çok satan yumuşak oyun faresi matı - tüm fare hassasiyetleri ve sensörleri için optimize edilmiş kayganlık, sıkı dokuma ile hız ve hassasiyet sağlar. Portatif mat, yıpranmaya karşı dikişli bir çerçeve ve kaymaz kauçuk taban ile tasarlanmıştır. Stormtrooper Sürümü, tüm seti tamamlayan ikonik Stormtrooper askeri tasarımda gelir.

SATIŞA ÇIKIŞ

Yeni Razer Stormtrooper Edition çevre birimleri, 3 Mayıs 2019'dan itibaren Razer.com'da satışa sunulurken; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki seçili perakendecilerden de alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Star Wars Stormtrooper Edition

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