Razer Star Wars Stormtrooper Edition Tanıtıldı

İkonik Stormtrooper tasarımını benimseyen Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesi ve Atheris kablosuz fare, hem ofis hem de ev ortamları için ayarlanmış üretkenlik ve performans için üretildi. Yıldız Savaşları temalı Razer Goliathus Extended oyun faresi matı, yoğun çalışma seansları ve yüksek adrenalinli oyunlar için devasa bir yüzey alanına sahip seti tamamlar.

RAZER STORMTROOPER EDITION ÜRÜN SERİSİ

Razer BlackWidow Lite Sessiz Mekanik Klavye – Stormtrooper Edition

99.99$ / 109.99€

BlackWidow Lite, oyun oynamak için tasarlanmış, sağduyulu çalışma için sessiz ve dokunsal anahtarlarla birlikte Razer Turuncu Mekanik Anahtarlarıyla birlikte gelir. O-ringler ve ayrı ayrı arkadan aydınlatmalı tuşlar (gerçek beyaz aydınlatmalı) dahil edildiğinde, klavye zevkinize göre daha sessiz ve daha parlak olacak şekilde özelleştirilebilir. Stormtrooper Edition'da Stormtrooper'dan ilham alınan bir üst plaka, siyah beyaz örgülü bir kablo ve Esc tuşunda bir İmparatorluk arması bulunur.

Razer Atheris Kablosuz Fare – Stormtrooper Edition

59.99$ / 69.99€



Razer Atheris, 2.4GHz kablosuz veya Bluetooth bağlantısıyla 300 saatin üzerinde sürekli kullanım* için sektör lideri sinyal kararlılığıyla tasarlanmış cep boyutunda bir kablosuz faredir. Yeni Stormtrooper Edition, ikonik fırtına askeri kaskını Atheris faresinin ergonomik gövdesi ile dikkatle birleştiriyor.