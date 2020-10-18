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RB Leipzig-Başakşehir maçını Gil Manzano yönetecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda salı günü deplasmanda RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

RB Leipzig-Başakşehir maçını Gil Manzano yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in salı günü deplasmanda Leipzig ile karşılacağı maçın hakemi belli oldu.

İSPANYOL HAKEM

Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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