RB Leipzig-Başakşehir maçını Gil Manzano yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in salı günü deplasmanda Leipzig ile karşılacağı maçın hakemi belli oldu.
Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
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