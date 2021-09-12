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Rdıvan Dilmen'den Altay Bayındır'a sert sözler

12.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Osayi'den gelirken; Sivasspor'un golü penaltıdan Pedro Henrique'den geldi. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısını yorumladı. Penaltı pozisyonunda büyük hata yapan Altayı'ı eleştiren Dilmen, çok sert konuştu.

Rdıvan Dilmen'den Altay Bayındır'a sert sözler

Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısını yorumladı. Kaleci Altay'ın yaptırdığı penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Dilmen, genç oyuncuya sert çıkıştı.

"EN KORKTUĞUM MAÇ OLUR"

Sivasspor'un gücünden bahseden Rıdvan Dilmen, "Sivas'ın dışındaki 19 takımın hocasından biri olsam, kendi evimdeki Sivas maçı en korktuğum maç olur. Rıza Çalımbay takımları, her yerde önde baskılı oynuyor. Aynı felsefede Fenerbahçe var. Pereira önde baskı istiyor ama aynı şekilde karşılık veriyor." dedi.

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"BABASI YAŞINDAYIM!"

Dilmen, Altay'ın penaltı pozisyonuyla ilgili, "0-0'da bu maçta nasıl gol olmayacak dedim, her iki tarafın da ihtimali vardı. Fenerbahçe öne geçti. Altay'ın hatası oldu sonra. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım. Böyle şımarıklık olmaz! Basit oyna demiştim. Al, verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven, fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın." dedi.


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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