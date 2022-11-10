SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta!

Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta!

10.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid ile Anadolu Efes THY EuroLeague 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Maç, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan 17 bin 453 seyirci kapasiteli WiZink Center'da (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) oynanacak. Maç öncesi "Real Madrid Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta!

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta. İspanya ekibi kendi evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Ligde bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu için sahaya çıkan temsilcimiz THY Euroleague'de 6 karşılaşmadan aldığı 4 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğratsa da bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

REAL MADRİD ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) saat 21:45'te başlayacak.

REAL MADRİD ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES KADROSU

Shane Larkin – Buğrahan Tuncer – Doğuş Balbay

Vasilije Micic – Rodrigue Beaubouis – Erten Gazi

Will Clyburn – Elijah Bryant – Egehan Arna

Achille Polonara – Amath M’Baye

Ante Zizic – Tibor Pleiss – Bryant Dunston – Egemen Güven

Koç – Ergin Ataman

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!
'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!''Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes real madrid anadolu efes maçı canlı real madrid anadolu efes maçı

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.