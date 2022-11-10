Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta!

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta. İspanya ekibi kendi evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Ligde bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu için sahaya çıkan temsilcimiz THY Euroleague'de 6 karşılaşmadan aldığı 4 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğratsa da bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri...
Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) saat 21:45'te başlayacak.
Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Shane Larkin – Buğrahan Tuncer – Doğuş Balbay
Vasilije Micic – Rodrigue Beaubouis – Erten Gazi
Will Clyburn – Elijah Bryant – Egehan Arna
Achille Polonara – Amath M’Baye
Ante Zizic – Tibor Pleiss – Bryant Dunston – Egemen Güven
Koç – Ergin Ataman