Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta!

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta. İspanya ekibi kendi evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Ligde bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu için sahaya çıkan temsilcimiz THY Euroleague'de 6 karşılaşmadan aldığı 4 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğratsa da bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

REAL MADRİD ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı bugün (10 Kasım 2022 Perşembe) saat 21:45'te başlayacak.

REAL MADRİD ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES KADROSU

Shane Larkin – Buğrahan Tuncer – Doğuş Balbay

Vasilije Micic – Rodrigue Beaubouis – Erten Gazi

Will Clyburn – Elijah Bryant – Egehan Arna

Achille Polonara – Amath M’Baye

Ante Zizic – Tibor Pleiss – Bryant Dunston – Egemen Güven

Koç – Ergin Ataman

