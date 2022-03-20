Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid ve Barcelona’yı buluşturacak olan El Clasico heyecanı bu akşam gerçekleşecek. Santiago Bernabeu Stadyumunda oynanacak olan maçın saati ve kanalı merak edilip sorgulanmaya başlandı. Peki Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Benzema, Vinicius Jr, Modric, Aubameyang, Depay, Pedri gibi dünya yıldızlarının yer alacağı ve 36 kamerayla dünyanın en büyük futbol maçı prodüksiyonuyla, canlı grafikler eşliğinde 200’ün üzerinde ülkede canlı olarak yayınlanacak El Clasico, Türkiye’de D-Smart tarafından canlı olarak yayınlayacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanlı maç saat TSİ 23.00’te Santiago Bernabeu Stadyumunda oynanacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico’nun favorisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Xavi önderliğinde toparlanan ve Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile oynadığı maçlar sebebiyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Barcelona, uzun bir aradan sonra El Clasico’yu kazanıp elde etmek istiyor.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Benzema, Courtois, Vazquez, Fernandez, Alaba, Mendy, Casemiro, Valderde, Kroos, Vinicius, Rodrygo,

Barcelona: Alves, Ter Stegen, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Adama, Torres, Aubameyang



