Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda?

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Dünyada sonucu merakla beklenen maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid'in gerisinde kalan iki dünya devi mücadeleyi kazanarak yarıştan uzaklaşmak istemiyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in ev sahipliğinde Alfredo di Stefano Stadı'nda yapılacak 30. hafta karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

119 YILDIR DEVAM EDEN REKABET

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.

Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.