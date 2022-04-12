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Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12.04.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid, son Şampiyonlar Ligi galibi Londra temsilcisi Chelsea ile kendi sahasında karşılaşacak. Real Madrid Chelsea maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Real Madrid - Chelsea maçına dair merak edilenler!

Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanı son sürat devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea kritik maçta karşı karşıya gelecek. Kuralar sonucu en rekabetçi ve birbirine denk eşleşme, Real Madrid ile Chelsea arasında görüldü. Real Madrid Chelsea maçının saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını vatandaşlar araştırmaya başladı. İşte Real Madrid Chelsea maçına dair öğrenmek istediğiniz detaylar...

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYILANACAK?

Real Madrid – Chelsea Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Chelsea'nin iki farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde maçın galibini penaltılar belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Exxen Spor üzerinden izlenebilir. Exxen Spor telefon uygulaması ve web üzerinden izlenebilir.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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