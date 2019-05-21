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Real Madrid'e Eden Hazard müjdesi

İSPANYA HABERLERİ  | 21.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Chelsea, Real Madrid'in ısrarla transfer etmek istediği Eden Hazard'ı İspanyol ekibine göndermeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Belçikalı yıldızı için 100 milyon Euro'luk bir rakam belirledi.

Real Madrid'e Eden Hazard müjdesi

La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan Real Madrid yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcarken İspanyol devine Chelsea'den Hazard için iyi haber var.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzun süredir Real Madrid'in markajında olan ve takımdan ayrılmak isteyen Eden Hazard için Chelsea kararını verdi.

Transfer yasağı bulunan ve yaz döneminde kadrosuna takviye yapamayacak olan Chelsea, buna rağmen Eden Hazard'ı satmaya hazırlanıyor. Finansal Fair Play sıkıntısı yaşayan Londra devi, Belçikalı yıldızın sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncudan para kazanmak istiyor.

Real Madrid'e transferi beklenen Eden Hazard için Chelsea kanadı 100 milyon Euro (87 milyon Sterlin) civarında bir teklif bekliyor. Chelsea formasıyla yedinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hazard, Londra deviyle 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup ve 1 Lig Kupası kazandı. Bu sezon Chelsea formasıyla 51 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu takımı adına 19 gol atıp 13 asist yaptı.

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