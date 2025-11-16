SPOR

Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle!

İspanyol devi Real Madrid’in 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Rodrygo, yaptığı sürpriz sosyal medya paylaşımıyla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıları bir anda harekete geçiren bu paylaşım, transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İşte dikkat çeken o gelişmenin ayrıntıları…

Emre Şen
Brezilya Milli Takımı, daha önce garantilediği Dünya Kupası biletinin ardından hazırlık maçında Senegal’i Willian ve Casemiro’nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadelede ilk 11’de sahaya çıkan Real Madrid’in yıldızı Rodrygo, maç bitiminde yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündem oldu. Bu paylaşım kısa sürede özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisini çekerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY'IN YILDIZINI TAKİP EDİP PAYLAŞTI

Real Madrid in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! 1

Karşılaşmanın ardından 24 yaşındaki yıldız isim dikkat çeken bir harekete imza attı. Rodrygo, maç bitiminde Senegal’in Galatasaraylı oyuncusu Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Brezilyalı yıldız, daha sonra Jakobs’u sosyal medya hesabından takibe alarak formasını paylaştığı bir gönderi yaptı.

REAL MADRID'DEN AYRILMAYA YAKIN

Real Madrid in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! 2

Öte yandan Real Madrid’de Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle bu sezon daha az süre alan Rodrygo’nun ayrılığa yakın olduğu iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan genç yıldızın geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
