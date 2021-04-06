Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Real Madrid-Liverpool maçıyla başlıyor. Turun ilk maçında La Liga devi Real Madrid, Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk edecek. Her iki takım da yarı final için sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı planlıyor…

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde oynanacak olan Real Madrid-Liverpool mücadelesi, bu akşam saat 22:00’de beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid’de kaptan Sergio Ramos sakatlığı, Raphael Varane ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı Liverpool maçında forma şansı bulamayacak. Eden Hazard sakatlığını atlatmasına rağmen kadroda yer almayacak.

Zorlu mücadeleden önce açıklamalarda bulunan Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, "Eden Hazard sakin olmalı. Bizim için önemli olan tamamen hazır olması. Liverpool ise eksiksiz bir takım. İleri üçlüsünün çok iyi olduğunu biliyoruz. Bir takım olarak çok güçlüler. Onlara karşı dikkatli ve özenli olmalıyız." dedi.

Real Madrid şampiyonluk mücadelesi verdiği La Liga'da son 3 maçını kazanarak, liderin 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.