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Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

09.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda muhteşem bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne sahip olan PSG, Fransa'da 1-0 devirdiği Benzema, Modric, Vinicius'lu Real Madrid'e rövanşta konuk olacak. Peki Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın ayrıntıları...

Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile PSG kozlarını paylaşacak. Parc des Princes'te oynanan ilk maçı PSG, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne sahip olan Mauricio Pochettino'lu Fransız ekibi, avantajını kullanıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Benzema, Modric, Vinicius'lu Carlo Ancelotti yönetimindeki Real ise çeyrek finalden başka bir şey düşünmüyor.

REAL MADRID - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Real'de Casemiro ve Mendy cezalı. Konuk ekipte son idmanda sakatlanan Kylian Mbappe, kafileye dahil edildi. Fransızlar'da Ramos ve Kurzawa sakat. Gecenin diğer maçında Manchester City, 5-0 yendiği Sporting'i ağırlayacak. Karşılaşma bu gece TSİ 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid - PSG maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmada muhtemel 11'ler ise şöyle:

Real Madrid - PSG muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Gueye, Danilo, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba, Valverde, Kroos, Modric, Asencio, Vinicius, Benzema

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