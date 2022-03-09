Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile PSG kozlarını paylaşacak. Parc des Princes'te oynanan ilk maçı PSG, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne sahip olan Mauricio Pochettino'lu Fransız ekibi, avantajını kullanıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Benzema, Modric, Vinicius'lu Carlo Ancelotti yönetimindeki Real ise çeyrek finalden başka bir şey düşünmüyor.

REAL MADRID - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Real'de Casemiro ve Mendy cezalı. Konuk ekipte son idmanda sakatlanan Kylian Mbappe, kafileye dahil edildi. Fransızlar'da Ramos ve Kurzawa sakat. Gecenin diğer maçında Manchester City, 5-0 yendiği Sporting'i ağırlayacak. Karşılaşma bu gece TSİ 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid - PSG maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmada muhtemel 11'ler ise şöyle:

Real Madrid - PSG muhtemel 11'ler:



PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Gueye, Danilo, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba, Valverde, Kroos, Modric, Asencio, Vinicius, Benzema



