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Real Madrid şampiyonluk ipini bırakmadı

14.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti ve sıralamada Atletico Madrid'in ardından 2. sıraya yerleşti.

Real Madrid şampiyonluk ipini bırakmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışındaki zirve takibine devam etti.

Real Madrid, Luka Modric (Dk. 17) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 45) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım Jorge Molina (Dk. 71) ile farkı 1'e indirse de Alvaro Odriozola (Dk.75) ve Karim Benzema (Dk. 77) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, haftayı Levante deplasmanında 3-3 berabere kapatan Barcelona'nın (76) üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala 80 puanla lider olan Atletico Madrid, 16 Mayıs pazar günü sahasında Osasuna'yı yenip, Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer yandan Real Madrid'de bu sezon 22'si ligde olmak üzere toplam 29 golü bulunan Benzema, sadece 2011-2012 (32) ve 2018-2019 (30) sezonlarında daha fazla gol attı.

Fransız futbolcu, La Liga'daki gol krallığı yarışında Barcelonalı Lionel Messi'nin (29 gol) ardından 2. sırada bulunuyor.

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