Real Madrid'ten Çağlar Söyüncü bombası

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezona istediği gibi başlayamamış ve yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği karşılaşmada da kırmızı kartla oyundan atılan milli futbolcu hakkında İngiliz basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Duncan Castle, The Transfer Window adlı podcast programında paylaştığı özel haberinde Real Madrid'in 25 yaşındaki stoperi çok beğendiğini ve transfer listesine aldığını duyurdu. Altınordu altyapısından yetişen 1.87 boyundaki savunmacının halihazırda iki yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Yıldız oyuncunun kış transfer döneminde 'kralın takımı' olarak adlandırılan Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.



