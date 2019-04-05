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Realme için Android Pie tarihleri açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

Çin’in önemli oyuncularından olan Realme, Android Pie güncellemesi için tarih verdi. Bakalım Realme için Android Pie güncellemesi ne zaman gelecek? İşte resmi açıklamanın tüm detayları.

Realme için Android Pie tarihleri açıklandı

Android telefon pazarında son yıllarda onlarca Çin merkezli firma boy göstermeye başlamıştı. Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren Çinli firmalar arasında Realme firması da boy gösteriyor. Çin dışına henüz çıkmayan Realme, orta ve üst segment için çıkardığı uygun fiyatlı telefonları ile dikkat çekiyor.

Ancak Realme firması, Android 9.0 Pie güncellemesi için elini biraz ağırdan alması ile tepki toplamıştı. Realme, bugün yaptığı resmi açıklama ile hangi modellerinin ne zaman Android Pie güncellemesi ile tanışacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Nisan ayı içerisinde Realme 1, Realme U1 ve Realme 3 modelleri Mayıs ayında ise Realme 2, Realme 2 Pro ve Realme C1 modelleri Android Pie ile tanışacak.

Haziran ayı içerisinde ise; Realme 1, Realme 2, Realme C1, Realme Pro ve Realme U1 modelleri Android Pie güncellemesi alacak. Bu güncellemelerin tamamının OTA üzerinden sunulacağı söyleniyor.

Henüz ülkemizde faaliyet göstermeyen Realme’nin önümüzdeki yıllarda bu pazara da giriş yapacağını düşünüyoruz. Bakalım Realme firması 2019 yılında çıkacak olan Android Q sürümü için nasıl bir yol izleyecek?

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Anahtar Kelimeler:
realme güncelleme akıllı telefon

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