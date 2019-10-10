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Realme X2 Pro'nun 15 Ekim'de Çin'de tanıtılacak

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen yıldızı Realme’nin, uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacağı söyleniyordu. X2 Pro ismini alacak olan bu telefonun neredeyse tüm özellikleri sızmıştı.

Realme X2 Pro'nun 15 Ekim'de Çin'de tanıtılacak

6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazeleme hızlı ekran ile gelecek olan telefon, gücünü en güncel işlemciden alacak.

Qualcomm’un 1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 855 Plus‘tan beslenecek olan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM’li sürümleri bulunacak.

64 Megapiksel ana kamera (f/1.8) + 13 Megapiksel Telefoto lens 20x zoom + 8 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2
Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4) olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonun ön bölümünde ise 16 Megapiksellik kamera yer alacak.

50W SuperVOOC fast charging destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek olan telefon 15 Ekim 2019 tarihinde anavatanı Çin’de tanıtılacak.

Realme X2 Pro özellikleri!

  • 6.5 inç 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 20:9 oranında 90 Hz Fluid AMOLED ekran

  • Octa-Core Snapdragon 855 Plus (1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz) işlemci

  • 675MHz Adreno 640 GPU

  • 6GB / 8GB LPDDR4X RAM

  • 64GB / 128GB / 256GB (UFS 3.0) depolama

  • 64 Megapiksel ana kamera (f/1.8) + 13 Megapiksel Telefoto lens 20x zoom + 8 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)

  • 16 Megapiksel (f/2.0) ön kamera

  • Ekrana gömülü parmak izi sensörü

  • Dolby Atmos destekli Stereo Hoparlörler

  • 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C

  • 162.161.0×75.7×8.7mm

  • 199 gram ağırlık

  • 50W SuperVOOC fast charging destekli 4.000 mAh batarya

  • Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS işletim sistemi

  • Çift SIM desteği

    • HTC akıllı telefon pazarına geri dönecek

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    realme x2 pro realme

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