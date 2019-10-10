Realme X2 Pro'nun 15 Ekim'de Çin'de tanıtılacak

6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazeleme hızlı ekran ile gelecek olan telefon, gücünü en güncel işlemciden alacak.
Qualcomm’un 1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 855 Plus‘tan beslenecek olan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM’li sürümleri bulunacak.
64 Megapiksel ana kamera (f/1.8) + 13 Megapiksel Telefoto lens 20x zoom + 8 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2
Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4) olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonun ön bölümünde ise 16 Megapiksellik kamera yer alacak.
50W SuperVOOC fast charging destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek olan telefon 15 Ekim 2019 tarihinde anavatanı Çin’de tanıtılacak.
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6.5 inç 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 20:9 oranında 90 Hz Fluid AMOLED ekran
Octa-Core Snapdragon 855 Plus (1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz) işlemci
675MHz Adreno 640 GPU
6GB / 8GB LPDDR4X RAM
64GB / 128GB / 256GB (UFS 3.0) depolama
64 Megapiksel ana kamera (f/1.8) + 13 Megapiksel Telefoto lens 20x zoom + 8 Megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)
16 Megapiksel (f/2.0) ön kamera
Ekrana gömülü parmak izi sensörü
Dolby Atmos destekli Stereo Hoparlörler
4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C
162.161.0×75.7×8.7mm
199 gram ağırlık
50W SuperVOOC fast charging destekli 4.000 mAh batarya
Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS işletim sistemi
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