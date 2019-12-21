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Realme X50 5G’nin bu özelliği çok konuşulacak

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme önümüzdeki ay 5G destekli yeni modelini tanıtacak. Realme X50 5G ismiyle tanıtılması beklenen modelin VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini de destekleyeceği ortaya çıktı.

Realme X50 5G’nin bu özelliği çok konuşulacak

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce de telefonun Qualcomm’un orta segmentteki yeni yongası Snapdragon 765G ile geleceği belirtilmişti.

Özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir model olan X50 5G, son dönemin popüler çizgisi delikli ekran tasarımıyla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Realme orta segmentteki yeni modelinde az önce de bahsettiğimiz üzere VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisine yer verecek. Bu sayede telefonun yalnızca yarım saat içerisinde yüzde 70 şarj düzeyine ulaşabileceği iddia ediliyor. Muhtemelen bir saatten kısa bir sürede de telefon tamamen şarj olacaktır.

Henüz Realme X50 5G çıkış tarihi hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Fakat genel kanı telefonun Ocak ayı ile birlikte tanıtılacağı yönünde. Muhtemelen X50 5G öncelikli olarak Çin’de satışa sunulacaktır. Sonrasında ise Avrupa’ya gelmesi muhtemel görünüyor.

Son dönemde yapılan duyurulara bakacak olursak, 2020 yılında orta segmentte 5G destekli model sayısı hayli artmış olacak. Muhtemelen 2021’e geldiğimizde de duyurulan bütün telefonlarda 5G standart hale gelmiş olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Realme X50 5G

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