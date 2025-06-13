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'Reborn' bebek akımı tartışma yarattı! Doğum videosu çeken bile var! Mağazalarda ise patlama yaşanıyor...

Brezilya’da "reborn" (yeniden doğan) bebek akımı tartışma yarattı. Sosyal medyada milyonlarca izlenen bu bebeklerle çekilen videolar siyasetçilerin konusu bile oldu. Bebekler günden günde yayılıyor, mağazalarda patlama yaşanıyor.

'Reborn' bebek akımı tartışma yarattı! Doğum videosu çeken bile var! Mağazalarda ise patlama yaşanıyor...
Jale Uslu

Brezilya'daki içerik üreticileri gerçek gibi görünen "reborn" bebeklerle doğum anı, hastane ziyareti ve alışveriş gibi senaryolarla videolar çekmeye başladı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve "Reborn" (yeniden doğan) bebek adıyla sosyal medyada yayılan bu videolar ise ülkede tartışma yarattı.

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Rio de Janeiro belediye meclisi, "reborn bebek sanatçılarını onurlandırmak için bir yasa tasarısı" kabul etti. Amazonas eyaletinden milletvekili Joao Luiz, kamu hastanelerinde bu bebeklere sağlık hizmeti verilmesini yasaklamayı önerdi.

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REBORN ANNELERİ BULUŞTU

Siyasetçilerin bile gündeme giren bu gerçekçi bebeklerin anneleri ise Sao Paulo’daki Villa Lobos Parkı’nda yıllık buluşmalarını gerçekleştirdi. "reborn" anneleri eleştirilerin reborn topluluğuna değil, ilgi çekmek için aşırıya kaçan sosyal medya fenomenlerine yönelmesi gerektiğini savundu. Bebeğini kaybedenlerin acısını hafifletmek ya da ebeveynliğe hazırlık amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor.

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Sao Paolo'da bir mağazada bu bebekler, 124 ila 1800 dolar arasında bir fiyatla satılıyor. Satışlarda da büyük bir artış söz konusu.

Kaynak: apnews.com

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Anahtar Kelimeler:
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