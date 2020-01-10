Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 2 fragmanı

Gişe rekorları kıran sansasyonel karakter Recep İvedik ikinci filmiyle de güldürmeye devam ediyor. Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki Recep İvedik 2’de, Recep biricik babaannesinin bitmek bilmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışırken birbirinden komik maceraya atılır.
Bu sefer biricik ve tuhaf babaannesi ve bitmeyen arzuları da Recep İvedik ile beraber yedi düvelin başına bela olma yolunda. Babaannenin arzuları neler? Torunu Recep’in adam olmasını istiyor. Evet, bu çok zor ama dahası da var; bir işi olsun, maaşı olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor.
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Gülşen Özbakan Pakize İvedik
Efe Babacan Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar Ali Kerem
Asiye Dinçsoy Yakuza
Zeynep Çamcı Zeynep
Aysan Sümercan Yoga Hocası
Füsun Öztoprak
Müjde Uzman
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu
Oya Salman
Yıldıray Yıldızoğlu
Meltem İpekçi
Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul’da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.