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  4. Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 2 fragmanı

Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 2 fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar’In canlandırdığı Recep İvedik serisinin ikinci filmi televizyon ekranlarında. Sinema salonlarını dolduran ve gişe rekorları kıran Recep İvedik 2, televizyon izleyicilerini kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Recep İvedik 2'de Recep, babaannesine yapmayı söz verdiği görevleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki Recep İvedik 2 nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve Recep İvedik 2’nin fragmanı…

Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 2 fragmanı

Gişe rekorları kıran sansasyonel karakter Recep İvedik ikinci filmiyle de güldürmeye devam ediyor. Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki Recep İvedik 2’de, Recep biricik babaannesinin bitmek bilmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışırken birbirinden komik maceraya atılır.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Bu sefer biricik ve tuhaf babaannesi ve bitmeyen arzuları da Recep İvedik ile beraber yedi düvelin başına bela olma yolunda. Babaannenin arzuları neler? Torunu Recep’in adam olmasını istiyor. Evet, bu çok zor ama dahası da var; bir işi olsun, maaşı olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik
Gülşen Özbakan Pakize İvedik
Efe Babacan Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar Ali Kerem
Asiye Dinçsoy Yakuza
Zeynep Çamcı Zeynep
Aysan Sümercan Yoga Hocası
Füsun Öztoprak
Müjde Uzman
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu
Oya Salman
Yıldıray Yıldızoğlu
Meltem İpekçi

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul’da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.

RECEP İVEDİK 2 FRAGMAN