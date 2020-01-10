Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 2 fragmanı

Gişe rekorları kıran sansasyonel karakter Recep İvedik ikinci filmiyle de güldürmeye devam ediyor. Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki Recep İvedik 2’de, Recep biricik babaannesinin bitmek bilmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışırken birbirinden komik maceraya atılır.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Bu sefer biricik ve tuhaf babaannesi ve bitmeyen arzuları da Recep İvedik ile beraber yedi düvelin başına bela olma yolunda. Babaannenin arzuları neler? Torunu Recep’in adam olmasını istiyor. Evet, bu çok zor ama dahası da var; bir işi olsun, maaşı olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Gülşen Özbakan Pakize İvedik

Efe Babacan Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar Ali Kerem

Asiye Dinçsoy Yakuza

Zeynep Çamcı Zeynep

Aysan Sümercan Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul’da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.

RECEP İVEDİK 2 FRAGMAN