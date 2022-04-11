Recep İvedik 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Recep İvedik serisinin 2. filmi olan Recep İvedik 2'nin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar yer aldı. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Film, 12 Şubat 2009 tarihinde gösterime girdi. İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in tek yakını babaannesidir. Babaannesi Recep'in evlenmesini, iş güç sahibi olmasını ister. Recep babaannesinin bu isteklerini yerine getirmek için birçok işe girer, ancak iş hayatına uyum sağlayamaz. En sonunda iş hayatında saygın biri olan kuzeni Hakan ile bir araya gelir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Gülşen Özbakan

Çağrı Büyüksayar

Asiye Dinçsoy

Zeynep Çamcı

Aysan Sümercan

Müjde Uzman

