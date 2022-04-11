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Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir?

11.04.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yapımı komedi filmi Recep İvedik'in başrolünde, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yer alıyor. Film hakkında detaylar araştırılıyor. Recep İvedik 2 filmi İstanbul'da çekildi. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? İşte detaylar...

Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir?

Recep İvedik 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Recep İvedik serisinin 2. filmi olan Recep İvedik 2'nin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar yer aldı. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir? Film, 12 Şubat 2009 tarihinde gösterime girdi. İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in tek yakını babaannesidir. Babaannesi Recep'in evlenmesini, iş güç sahibi olmasını ister. Recep babaannesinin bu isteklerini yerine getirmek için birçok işe girer, ancak iş hayatına uyum sağlayamaz. En sonunda iş hayatında saygın biri olan kuzeni Hakan ile bir araya gelir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar
Gülşen Özbakan
Çağrı Büyüksayar
Asiye Dinçsoy
Zeynep Çamcı
Aysan Sümercan
Müjde Uzman

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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