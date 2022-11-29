Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 ne zaman çıktı? Bu akşam Tv'de!

Recep İvedik 3 filminin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, yapımcılığını ise Faruk Aksoy üstlenmiştir. Her serisinde izlenme rekorları kıran Recep İvedik üçüncü filmi ile ekranlara gelecek. Filmi seyretmek isteyen seyirciler konuya ilişkin, 'Recep İvedik 3 oyuncuları kim?' , 'Recep İvedik 3 konusu nedir?' şeklinde aramalar yaptı. İşte Recep İvedik 3 filmine dair detaylar...
Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.
Şahan Gökbakar
Zeynep Çamcı
Sevim Yatlılar
Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona girmiştir. Filmde Recep karakterinin oturduğu ev İstanbul'un Güngören ilçesindedir.