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Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 ne zaman çıktı? Bu akşam Tv'de!

29.11.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik serisinin üçüncü filmi olan Recep İvedik 3 bu akşam Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sinema severlerin ilgisini çeken Recep İvedik 3'ün konusu, oyuncuları ve ne zaman çıktığı merak edildi. Filmin başrolü olan Şahan Gökbakar aynı zamanda senaristlerden biri. Peki, Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 ne zaman çıktı?

Recep İvedik 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 ne zaman çıktı? Bu akşam Tv'de!

Recep İvedik 3 filminin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, yapımcılığını ise Faruk Aksoy üstlenmiştir. Her serisinde izlenme rekorları kıran Recep İvedik üçüncü filmi ile ekranlara gelecek. Filmi seyretmek isteyen seyirciler konuya ilişkin, 'Recep İvedik 3 oyuncuları kim?' , 'Recep İvedik 3 konusu nedir?' şeklinde aramalar yaptı. İşte Recep İvedik 3 filmine dair detaylar...

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

recep ivedik 3

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Zeynep Çamcı

Sevim Yatlılar

RECEP İVEDİK 3 NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona girmiştir. Filmde Recep karakterinin oturduğu ev İstanbul'un Güngören ilçesindedir.


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