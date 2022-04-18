Recep İvedik 3 filmi, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü televizyon yayın akışı listesinde yer almasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 Şubat 2010'da vizyona giren filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar üstenirken, yapımcılığını Mehmet Soyarslan ve Faruk Aksoy; filmin müziklerini ise Oğuz Kaplangı yaptı. Peki Recep İvedik 3 konusu nedir? Recep İvedik 3 filminin oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi? Film ile ilgili bilgiler haberimizde.

RECEP İVEKİK 3 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 3 filminin konusu şu şekildedir:

Can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik bunun için çeşitli kurslara gitmeyi planlar. Psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile çeşitli maceralara atılır.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar: Recep İvedik

Zeynep Çamcı: Zeynep

Sevim Yatlılar

Deniz Bozkurt

Volkan Cal: Muhabir

Aslı Nişancı: Katrin

Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut

Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih

Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi

Oktay Dener: Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar: Karate Hocası

Dilara Yüzer: Maria

Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu

Bekir Tosun: Psikolog

Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı

Başar Doğusoy

Fatma Edizer

RECEP İVEDİK 3 NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Recep İvedik 3 filminde, Recep'in yaşadığı mahalle Güngören'dir. Recep İvedik serisinin 2. ve 3. filmlerinde de İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimler yapıldı. Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar’da, bir bölümü ise Maldivlerde çekildi.

Film, 12 Şubat 2010 yılında vizyona girmiştir.

