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Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

01.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik karakteri ile ekran karşısına geçen Şahan Gökbakar oldukça başarılı bir çıkış yaptı. En çok rağbet gören Türk komedi filmlerinden olan Recep İvedik serisi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. İlk olarak 2008'de vizyona giren Recep İvedik serisi halen ilgiyle takip ediliyor. Recep İvedik 3 serisinin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar yer alıyor. İşte Recep İvedik 3 filmine ilişkin detaylar...

Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik serisinin 3. filmi olan Recep İvedik 3, 2010'da sinemaseverlerle buluştu. Recep İvedik 3 filminde, canı sıkılan Recep İvedik karakterinin yeni hobiler edinmeye çalışması ve hobilere uyum sağlamaya çalışırken meydana gelen komik durumlar işleniyor. Recep İvedik 3 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Recep İvedik 3 filminde, Recep'in yaşadığı mahalle Güngören'dir. Recep İvedik serisinin 2. ve 3. filmlerinde de İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimler yapıldı. Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar’da, bir bölümü ise Maldivlerde çekildi.

Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik bunun için çeşitli kurslara gitmeyi planlar. Psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile çeşitli maceralara atılır.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

  • Şahan Gökbakar: Recep İvedik
  • Zeynep Çamcı: Zeynep
  • Sevim Yatlılar
  • Deniz Bozkurt
  • Volkan Cal: Muhabir
  • Aslı Nişancı: Katrin
  • Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut
  • Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih
  • Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi
  • Oktay Dener: Ak Sakallı Dede
  • Vahdet Çakar: Karate Hocası
  • Dilara Yüzer: Maria
  • Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu
  • Bekir Tosun: Psikolog
  • Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı
  • Başar Doğusoy
  • Fatma Edizer


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