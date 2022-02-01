Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik serisinin 3. filmi olan Recep İvedik 3, 2010'da sinemaseverlerle buluştu. Recep İvedik 3 filminde, canı sıkılan Recep İvedik karakterinin yeni hobiler edinmeye çalışması ve hobilere uyum sağlamaya çalışırken meydana gelen komik durumlar işleniyor. Recep İvedik 3 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Recep İvedik 3 filminde, Recep'in yaşadığı mahalle Güngören'dir. Recep İvedik serisinin 2. ve 3. filmlerinde de İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimler yapıldı. Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar’da, bir bölümü ise Maldivlerde çekildi.

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik bunun için çeşitli kurslara gitmeyi planlar. Psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile çeşitli maceralara atılır.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar: Recep İvedik

Zeynep Çamcı: Zeynep

Sevim Yatlılar

Deniz Bozkurt

Volkan Cal: Muhabir

Aslı Nişancı: Katrin

Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut

Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih

Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi

Oktay Dener: Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar: Karate Hocası

Dilara Yüzer: Maria

Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu

Bekir Tosun: Psikolog

Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı

Başar Doğusoy

Fatma Edizer



