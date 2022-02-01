Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik serisinin 3. filmi olan Recep İvedik 3, 2010'da sinemaseverlerle buluştu. Recep İvedik 3 filminde, canı sıkılan Recep İvedik karakterinin yeni hobiler edinmeye çalışması ve hobilere uyum sağlamaya çalışırken meydana gelen komik durumlar işleniyor. Recep İvedik 3 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. İşte detaylar...
İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen Recep İvedik 3 filminde, Recep'in yaşadığı mahalle Güngören'dir. Recep İvedik serisinin 2. ve 3. filmlerinde de İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimler yapıldı. Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar’da, bir bölümü ise Maldivlerde çekildi.
Can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik bunun için çeşitli kurslara gitmeyi planlar. Psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile çeşitli maceralara atılır.
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