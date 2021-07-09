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Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir?

09.07.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar’ın başarılı oyunculuğuyla hayat verdiği Recep İvedik karakteri bir kesim tarafından oldukça seviliyor. İlk olarak ‘Recep İvedik’ adıyla 2008 yılında vizyona giren filmin daha sonra birçok devam filmi de çekildi. 2010 yılında vizyona giren Recep İvedik 3 ise oldukça sevildi. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu Recep İvedik 3 filminin oyuncuları ise izleyenler tarafından merak ediliyor. Recep İvedik 3 nerede çekildi?

Recep İvedik 3 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir?

Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri, sinema izleyicileri tarafından beğenilerek izleniyor. İlk olarak 2008 yılında vizyona giren filmin üçüncüsü olan Recep İvedik 3, 2010 yılında vizyona girmiştir. Serinin son filmi olan Recep İvedik 6 ise 2019 yılında çekilmiştir. Recep İvedik 3 filminde, ‘Recep İvedik’ karakterinin can sıkıntısından çeşitli hobi alanlarına yönelmesini konu ediliyor. Peki Recep İvedik 3 filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filmi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Recep İvedik filmi ilk filminde Recep’in yaşadığı mahalle olan Güngören’de çekilmiştir. Recep İvedik 2 ve 3 filminde yine İstanbul’un çeşitli semtleri kullanılmıştır.

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Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar’da çekilirken, bir bölümü ise Maldivler’de çekilmiştir. Maldivler’de Robinson ve Fun adaları kullanılmıştır. Recep İvedik 5 İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilmiş, son film ise Antalya Belek’te çekilmiştir.

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RECEP İVEDİK 3 KONUSU

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

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RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI

  • Şahan Gökbakar: Recep İvedik
  • Zeynep Çamcı: Zeynep
  • Sevim Yatlılar
  • Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih
  • Volkan Cal: Muhabir
  • Deniz Bozkurt
  • Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut
  • Oktay Dener: Ak Sakallı Dede
  • Vahdet Çakar: Karate Hocası

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  • Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu
  • Dilara Yüzer: Maria
  • Aslı Nişancı: Katrin
  • Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi
  • Fatma Edizer
  • Başar Doğusoy
  • Bekir Tosun: Psikolog
  • Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Zeynep Çamcı
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